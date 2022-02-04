Электромобилизация страны. Как в России будут развивать экологически чистый транспорт

С начала 2022 года в России была отменена нулевая пошлина на ввоз импортных электромобилей. Они подорожали на 15%, и это, как говорят в Минпромторге, вынужденная мера для поддержки производства, а затем и рынка сбыта отечественных "чистых" машин. О том, когда в продаже должен появиться первый российский электромобиль, где его можно будет зарядить и с какими трудностями владельцам транспорта будущего приходится сталкиваться уже сегодня, — в материале ТАСС

В августе 2021 года правительство России распорядилось утвердить концепцию по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года. Согласно документу, работа по электромобилизации страны будет идти в два этапа. С 2021-го по 2024-й российские предприятия должны выпустить не менее 25 тыс. машин. В следующие пять лет, если все пойдет по плану, 10% от всех произведенных на территории России автомобилей будут оборудованы батареями и электродвигателями. К этому времени, по планам правительства, в стране должна быть налажена и широкая сеть электрозаправочных станций. "Электробуханка" и другие первые ласточки О создании экономичного и экологически чистого автомобиля, в котором вместо двигателя внутреннего сгорания (ДВС) будут установлены батарея и электромотор, в нашей стране начали задумываться еще 60 лет назад. Одной из первых ласточек в 1959 году стал разработанный в Ульяновске УАЗ-450ЭМ. Электромобиль, кузов которого позднее лег в основу знаменитой на весь мир "буханки" (УАЗ-452), мог проехать без подзарядки 70 км. Машина была выпущена ограниченной серией и использовалась в основном для обслуживания аэропортов.



В 1975-м с тольяттинского экспериментального конвейера сошел первый электрожигуленок — ВАЗ-2801, способный проехать на одном заряде 130 км на скорости около 90 км/ч. И снова небольшая партия — всего 47 экземпляров, предназначенных сугубо для научно-исследовательской работы. Позднее на электротяге были выпущены опытные образцы "Москвичей", микроавтобусов РАФ, еще один уазик (грузовой УАЗ-451МИ) и несколько безымянных моделей советских НИИ. В серию ни одна из машин так и не пошла. Главные причины — недостаточный запас хода и полное отсутствие зарядной инфраструктуры.

' Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД/YouTube'

Ближе всех к потенциальному покупателю в 2013-м подобралась Lada El Lada, созданная на базе "Калины" в кузове универсал. Электромобиль с литий-железо-фосфатной батареей (считается более живучей, чем распространенные в импортных машинах литийионные) мог, по словам производителя, проехать без подзарядки рекордные для отечественного автопрома 150 км. Тем не менее большого интереса у автолюбителей El Lada не вызвала. По одной из версий, причинами провала на рынке стали потерявший актуальность дизайн кузова и высокая в сравнении с той же бензиновой "Калиной" цена — около 1,2 млн рублей. "Кама" и Zetta В декабре 2020-го в рамках ежегодной выставки "Вузпромэкспо" ПАО "КамАЗ" совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого презентовали новый российский электромобиль "Кама-1". По информации производителя, трехдверный четырехместный компактный кроссовер оснащен литийионным аккумулятором емкостью 33 кВт·ч и электродвигателем мощностью от 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 км/ч и проехать до 250 км без подзарядки. C такими данными автомобиль вполне может конкурировать с зарубежными аналогами с пробегом на одном заряде от 250 до 300 км.

Электрокар разработан на основе технологии "цифровых двойников". Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов Пресс-служба ПАО "КамАЗ"

Сегодня "Кама-1", единственная действующая модель российского легкового электромобиля, — в процессе подготовки к серийному производству. Машина длиной 4,4 м, шириной 1,8 м, высотой 1,66 м и весом 1690 кг, как говорят на "КамАЗе", должна поступить в автосалоны в 2024–2025 годах. По словам генерального директора ПАО "КамАЗ" Сергея Коготина, электромобиль будет поставляться также в такси и каршеринг. О цене "Камы" информации пока нет, однако в СМИ чаще всего фигурирует цифра 1,2 млн рублей.

Еще один российский электромобиль — Zetta от тольяттинского автозавода — обещает стать по-настоящему народным. Цена с батареей, позволяющей проехать без подзарядки до 100 км, составит, как ожидают автоэксперты, около полумиллиона рублей. Недорогой компактный электрокар — чуть больше немецкого Smart — тольяттинцы разрабатывали с 2016 года. Вместо классической схемы "батарея — электромотор — шасси" машина оснащена четырьмя асинхронными мотор-колесами изобретателя Дмитрия Дуюнова суммарной мощностью 98 л.с. Ноу-хау российского инженера также позволит выпускать и полноприводную версию Zetta, которая вдобавок ко всему получит увеличенную батарею, обеспечивающую запас хода до 300 км. Ожидается, что тольяттинский завод будет выпускать до 15 тыс. российских электрокаров в год. Проект "Моторинвеста" В конце января 2022 года российские СМИ сообщали о том, что Минпромторг объявил о поступлении сразу двух заявок на организацию производства новых российских электромобилей. При этом одна из компаний, ООО "Моторинвест", планирует производить транспортные средства под собственным брендом. В качестве площадки для серийного выпуска электрокаров предполагается использовать индустриальный парк, расположенный в Липецкой области.



У нас есть индустриальный парк "Рождество". Есть инвестор, который планирует на территории этого частного завода с привлечением сторонних инвесторов начать производить электромобили. Наш проект будет небольшой, частный, гибкий и мобильный, он будет иметь возможность масштабироваться: от крупноузловой сборки до полного цикла производства, в том числе производства "сердца" электромобилей — аккумуляторных батарей Евгения Локтионова начальник управления инвестиций и инноваций Липецкой области

По словам Евгении Локтионовой, старт проекта по выпуску электромобилей планируется в 2022 году, будет создано не менее 250 рабочих мест. Кроме этого, в Ельце Липецкой области расположен завод "Энергия" по производству батарей, с которым по новому проекту возможна кооперация для создания элементов питания к электромобилям. Как будут выглядеть электрокары от "Моторинвеста", пока неизвестно. Не исключено, что это будут седаны или кроссоверы. Электромобили оборонки В декабре 2021 года одно из предприятий концерна "Алмаз-Антей" (специализируется на производстве средств противовоздушной и противоракетной обороны) зарегистрировало в Роспатенте промышленный образец электромобиля класса "внедорожник". Разработка петербургского завода концерна получила название E-Neva.

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Как ранее сообщал ТАСС, E-Neva разработана на базе беспилотной модульной электрической платформы, представленной концерном в августе 2021 года. Это кроссовер длиной 4,5 м с пробегом на одном заряде 463 км и максимальной скоростью 197 км/ч. Мощность двух электромоторов составит 364 кВт. Разгон до 60 км/ч займет 2,7 с. Салон электромобиля оснащен современной мультимедийной системой с цифровой приборной панелью, а также проекционным дисплеем на лобовом стекле и сенсорным экраном диагональю 15 дюймов. Объем багажника электромобиля — 610 л. Предусмотрены системы помощи водителю и интеграция со смартфоном.

Регистрация промышленного образца стала очередным шагом в реализации проекта концерна по созданию линейки отечественного транспорта на новых источниках энергии (электромобили, газомобили, водородомобили), который реализуется в рамках работ по диверсификации производства и увеличению доли высокотехнологичной продукции гражданского назначения в выручке предприятий концерна Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей"

Еще один российский оружейный концерн — "Калашников" — занимается разработкой электромобилей уже более трех лет. Первые модели под названием "Иж" UV-4 от всемирно известного производителя оружия были представлены широкой публике во время форума "Армия-2019". По данным производителя, электро-"Иж" длиной 3,4 м и шириной 1,5 м способен разогнаться до 80 км/ч. Машина получила брутальный дизайн с черным матовым кузовом и затемненными стеклами. Одно из преимуществ модели — ее модульная конструкция, которая позволяет варьировать количество пассажирских мест под требования различных городских служб. Еще одна модель от "Калашникова" могла бы приятно удивить всех поклонников советского автомобильного ретро. Электромобиль СV-1 стал высокотехнологичной вариацией на тему хетчбэка "Иж Комби", которую некоторые западные журналисты успели окрестить русской "Теслой" и даже сравнить с автоматом Калашникова.

' CNBC/YouTube'

Концепт CV-1 получил батарею емкостью 90 кВт·ч и электродвигатель мощностью 220 кВт (300 л.с.). Запас хода суперкара от "Калашникова" на одной зарядке составляет 350 км. Во время испытаний на треке в Сочи машину смогли разогнать до 200 км/ч. Пока о скором выходе на серийное производство CV-1 речи не идет, однако существующий экспериментальный образец, как говорят в концерне, позволяет опробовать некоторые уникальные технологии "Калашникова". Например, быстродействующую систему модульного управления элементами питания с контролем их заряда и перезаряда в режиме реального времени. Жажда энергии Развитие зарядной инфраструктуры, безусловно, одно из главных условий перехода на экологически чистый транспорт. Хорошо, когда владелец электрокара живет в частном доме. А как быть жителям мегаполисов, которых и планируется в ближайшие годы массово пересаживать на электромобили? Известно, что в странах, где "зеленые" авто уже давно не редкость, электрическими зарядными станциями (ЭЗС) оборудовано большинство городских паркингов. В России самым большим количеством ЭЗС может похвастаться Москва. Согласно данным приложения PlugShare (с помощью GPS позволяет быстро найти ближайшую станцию), в столице их больше сотни. На втором месте Санкт-Петербург (около 70), на третьем — Владивосток (около 50). При этом стоит отметить, что для повседневного использования электрокара важны не только обычные ЭЗС мощностью до 22 кВт·ч, на которых авто заряжается от шести до 12 часов, но и быстрые от 50 кВт·ч и выше, что позволяет добавить сотню километров пробега всего за полчаса. Таких станций в стране пока еще крайне мало.

Описание Зарядная станция для электромобилей в Москве © Василий Кучушев/ТАСС

Одним из самых крупных операторов российских общественных ЭЗС является ПАО "Россети". Начиная с 2016 года крупнейшая электросетевая компания установила и до сих пор обслуживает свыше 260 станций по всей стране. В Москве самое большое количество ЭЗС у "Россетей", муниципального проекта "Энергия Москвы" и частной компании "Ситроникс". У первых двух операторов киловатты бесплатны, у третьего цена — 17 рублей за киловатт. У других частных операторов стоимость зарядки может доходить до 2 тыс. рублей за полчаса. По распоряжению российского правительства, в 2022 году стартует эксперимент по созданию инфраструктуры для электромобилей. На первом этапе (в этом году) проекты по созданию ЭЗС планируется реализовать в Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе, в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Сахалинской областях, в Татарстане. Также для проведения "пилота" выбрана федеральная трасса М-4 "Дон". На втором этапе (2023 год) станции построят во Владимирской, Воронежской, Калининградской, Липецкой, Ростовской, Тульской областях, в Приморском и Ставропольском краях, Чувашской Республике, в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно концепции развития электротранспорта, до 2030 года в России планируется запустить не менее 72 тыс. новых ЭЗС. Личный опыт "Владелец Nissan Leaf должен страдать" — так часто шутят на форумах российских электромобилистов, которые я часто посещал перед тем, как приобрести собственный экологически чистый автомобиль. В итоге, несмотря на обилие критики, а порой и откровенно пугающей информации, я все же стал обладателем самого популярного в России электрокара. Сегодня на Nissan Leaf (англ. — "лист") передвигается около 90% всех электромобилистов в России. Причина успеха "листика" банальна — он самый дешевый из всех импортных машин "на батарейках". Заказать пяти-семилетний Leaf из Америки, Европы или Японии можно меньше чем за 1 млн рублей (электромобиль с такими же параметрами другой марки обойдется в среднем в два раза дороже). Максимальный запас хода — от 120 до 250 км (зависит от емкости батареи), и первое, что необходимо сделать перед покупкой, — ответить на два вопроса: каким будет ваш ежедневный пробег и есть ли у вас дома (или на работе) розетка или зарядная станция.

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