Пилот-инструктор гражданской авиации: пандемия ощутимо подрезала нам крылья

9 февраля в России отмечают День работника гражданской авиации — профессиональный праздник летчиков и тех, кто ежедневно и круглосуточно обеспечивает воздушные пассажирские перевозки по всему миру. Один из самых опытных пилотов-инструкторов авиакомпании "Россия" Владимир Епифанов рассказал ТАСС о том, как на летчиках отразилась пандемия, о новых российских самолетах и молодых кадрах, которым только предстоит налетать свои первые часы

Дорога в большую авиацию Я родился в Ульяновске — одном из самых авиационных городов России. В советское время там был построен огромный завод, где выпускали знаменитые "Русланы". А еще там находится знаменитый на весь мир Ульяновский институт гражданской авиации (УИ ГА), где вот уже несколько десятилетий готовят пилотов, авиадиспетчеров и других специалистов отрасли. После распада СССР в России не осталось ни одного вуза с первоначальной подготовкой по специальности "пилот", поэтому было принято решение давать летчикам высшее образование на базе Ульяновской школы высшей летной подготовки. Долгое время это был единственный летный вуз, где конкурс при поступлении, как сейчас помню, был пять человек на место.

О Дне работника гражданской авиации День работника гражданской авиации — профессиональный праздник для пилотов авиакомпаний, бортпроводников, а также работников технических служб аэропортов, приуроченный к дате возникновения воздушного флота (9 февраля 1923 года). Праздничный день установлен указом №98 президента РФ В.В. Путина от 9 февраля 2013 года. Продолжение

В конце 1990-х годов мне посчастливилось окончить УИ ГА и продолжить семейную традицию: дед был инструктором летной школы, начав свой трудовой путь еще во время Великой Отечественной, до 1960-х годов занимался непосредственной подготовкой летного состава. Мама принимала участие в разработке методических пособий для авиатренажеров в летной школе, а позднее работала в Ульяновском институте гражданской авиации в качестве специалиста коммерческого отдела и преподавателя. Удар пандемии Еще совсем недавно, в 2019 году, по всему миру открывались новые направления полетов, открывались новые авиакомпании, увеличивался их авиапарк и на этом фоне ощущалась острая нехватка пилотов. Прошел всего один год, и сегодня даже опытные командиры экипажей стоят в очереди на трудоустройство. Многие авиакомпании не только в России, но и в мире из-за коронавируса перешли на режим чартерных авиакомпаний. Сейчас наблюдается резкое снижение пассажиропотока в зимний период и увеличение в весенний. Мы, летчики, в современных условиях пандемии живем как рыбаки — летом рыбалка, зимой латаем снасти (учим матчасть и занимаемся на тренажерах). За два последних года количество рейсов в ту же Европу существенно снизилось, но взамен российскому туристу особых альтернатив предложено не было. А ведь у нас можно неплохо организовать отечественный горнолыжный туризм. У нас прекрасно подготовленные склоны в Сибири, на Урале. Почему бы не наладить туда новый маршрут? Летом огромный поток туристов отправляется на наш российский юг. Понемногу его начал разгружать вновь открывшийся Египет, но все равно пока это направление по загрузке напоминает автомобильную трассу "Дон". Сочи, Анапа, Симферополь — самые жаркие в период пандемии авиамаршруты. Туго приходится и летчикам, и диспетчерам. Добавляют проблем и местные метеорологические условия — грозы. Бывает, что в Ростовской области образовывается самая настоящая пробка — ты не можешь снизиться, потому что под тобой сплошная облачность и гроза, не можешь набрать высоту, потому что ты "тяжелый" с пассажирами и топливом. Диспетчеру приходится расставлять самолеты в очередь, уменьшать скорость одному, добавлять другому, менять интервалы по высоте.

Описание Аэропорт Шереметьево © Марина Лысцева/ТАСС

А когда возвращаешься в Шереметьево, где базируется авиакомпания "Россия", приходится теперь делать довольно большой крюк. Не так давно Государственная корпорация по организации воздушного движения попыталась максимально развести маршруты прилета и вылета в Московском регионе. Теперь для того, чтобы я мог попасть в Шереметьево с юга, нужно долететь до Твери, развернуться и уже после этого можно лететь в родной аэропорт. Абсурдным стал выглядеть 45-минутный полет до Нижнего Новгорода. Он теперь длится около полутора часов, потому что вылетать приходится в сторону Европы, потом отворачивать на юг и уже потом на восток. Таким образом, как, наверное, уже успели заметить многие пассажиры, привычные маршруты удлинились. При этом страдает и экономика авиакомпаний, ведь топливная эффективность упала в разы. Судите сами: Boeing 747 в час расходует около 8 тонн. Если маршрут увеличен на полчаса, то прикиньте, сколько денег просто вылетает в трубу? Особенно больно это бьет по карману лоукостеров, которые, как всем известно, считают каждую копейку. При этом пандемия, как ни странно это звучит, положительно сказалась на качестве подготовки молодых пилотов. Сокращение количества полетов и штата летчиков заставляет молодежь отлично учиться, проявлять самые лучшие личные качества и становиться настоящими звездами своих альма-матер. Ведь только так сегодня можно трудоустроиться в авиакомпанию. Новые самолеты Сегодня приходится много летать на самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Во-первых, это отлично управляемый самолет, сделанный для пилота, плюс вся документация по этому лайнеру на русском языке и все системы идентичны любому современному самолету. Это лайнер с так называемой системой Fly-by-Wire.

о системе Fly-by-Wire Электродистанционная система управления (ЭДСУ, англ. Fly-by-Wire) — система управления летательным аппаратом, обеспечивающая передачу управляющих сигналов от органов управления в кабине экипажа (например, от ручки управления самолетом, педалей руля направления) к исполнительным приводам аэродинамических поверхностей (рулей и взлетно-посадочной механизации крыла) в виде электрических сигналов. Продолжение

Как инструктор скажу, что Fly-by-Wire — то, что нужно молодым летчикам. Представьте ситуацию, на взлете пилот тянет на себя ручку больше, чем требуется, и ситуация вот-вот перейдет в аварийную, но тут вступает в работу система и включает режим защиты от сваливания. Таким образом предотвращается множество ошибок в пилотировании в большинстве современных самолетов.

Описание Самолет SSJ-100 авиакомпании "Россия" © Telsek/Shutterstock/FOTODOM

При этом упрощается не только пилотирование, но и освоение большой, "взрослой" авиации. Кроме этого, Superjet — лайнер региональный. Относительно короткие полеты, большое количество взлетов и посадок — все это очень хорошо для получения опыта пилотирования в реальных условиях. Я как пилот-инструктор вижу, как молодые ребята, налетав всего 500 часов на SSJ, довольно здорово справляются со своей работой. На российских воздушных маршрутах SSJ зарекомендовал себя как надежная машина. С Boeing все немного сложнее. Это, конечно, легендарная машина, но, чтобы добиться совершенства в управлении этим самолетом, нужны месяцы тренировок и практики. Нужны серьезные знания, и при этом не стоит забывать, что вся учебная литература и техническая документация по Boeing написаны на английском языке.