Самолет "Байкал". Как в России возрождают малую авиацию

10 февраля в столичном "Крокус Экспо" завершает работу 9-я Национальная выставка и форум инфраструктуры гражданской авиации. Главным экспонатом стал новый российский легкомоторный самолет "Байкал", на который в стране возлагают большие надежды. В чем уникальность новой машины — в материале ТАСС

Малая авиация большой страны На карте России немало участков, добраться до которых можно только одним способом — по воздуху. Главной рабочей лошадкой на самых труднодоступных направлениях до сих пор считается Ан-2 — знаменитый советский кукурузник, созданный еще в конце 40-х годов прошлого столетия. Ан-2 создавался в том числе для замены морально устаревшего сельскохозяйственного самолета У-2 (По-2) и первоначально именовался СХ-1, или СХА. Среди требований к новому самолету была возможность использования коротких грунтовых взлетно-посадочных полос длиной 550–600 м.

Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет. Однако при всех заслугах кукурузника сегодня уже ни у кого нет сомнений в том, что ему давно пора на пенсию. Центральный экспонат В одном из крупнейших российских экспоцентров, где разместилась 9-я Национальная выставка инфраструктуры гражданской авиации, самолет "Байкал" на самом видном месте. Именно эта новая российская легкомоторная машина должна прийти на смену Ан-2, взять на себя обязанности воздушной рабочей лошадки. На этой выставке самолет впервые в открытом доступе: можно подняться на борт и даже сесть за штурвал. В кабине пилотов — новейшая электроника, в салоне семь уютных кожаных кресел, как в бизнес-классе. При необходимости это пространство будет легко трансформироваться под другие задачи, например для нужд санитарной авиации.

Для перевозок больных на расстояние до 3 тыс. км это настоящий шедевр. Если поставить сюда небольшой алюминиевый реанимационный модуль, электропитание на 220 вольт, как делают за границей для самолетов "Фоккер", это было бы очень удобно. На мой взгляд, "Байкал" для медицины подойдет гораздо больше, чем "Суперджет-100", который также в последнее время рассматривается как самолет для санавиации Сергей Немаев, заместитель главного врача Центра санитарной авиации ФМБА России

Описание Электрический двигатель ЭД-60 © Василий Кучушев/ТАСС

Буквально на днях в Екатеринбурге состоялся первый полет "Байкала". К 2025 году, как заявил на нынешней выставке замминистра промышленности и торговли Олег Бочаров, может появиться версия самолета с электрическим двигателем ЭД-60. Агрегат российского производства с максимальной мощностью 80 кВт и весом 25 кг также представлен в экспозиции. Рождение "Байкала" В конце августа 2019 года руководство Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) заявило о начале работ по созданию девятиместного легкомоторного многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2. Специально для нового проекта была создана компания "Байкал-Инжиниринг", которая работала в тесной кооперации с Московским авиационным институтом (МАИ). Все началось, как вспоминает главный конструктор УЗГА по самолетостроению Вадим Демин, с техзадания от Минпромторга, суть которого можно передать всего несколькими цифрами: 300 км/ч — максимальная крейсерская скорость; 2 тыс. кг — полезная нагрузка, которую самолет должен перевозить не менее чем на 1,5 тыс. км; 120 млн рублей — стоимость машины; 30 тыс. рублей — стоимость одного летного часа. При этом новый самолет должен был эксплуатироваться так же, как Ан-2, — с любых площадок.

Требования к "Байкалу" были, я бы сказал, противоречивыми. С одной стороны, он должен позволять взлетать и садиться на короткую грунтовку, как Ан-2, с другой — его полезная нагрузка должна в два раза превышать возможности кукурузника. Пришлось совместно с северными летчиками, которые до сих пор эксплуатируют Ан-2 в Якутске, Нарьян-Маре и Архангельске, составить альтернативный список технических требований к новому самолету. Туда входили и внешние воздействующие факторы, и ограничения по плотности грунта, и ряд других пунктов, которые позволили нам начать работу над принципиально новым легким многоцелевым самолетом Вадим Дёмин главный конструктор УЗГА по самолетостроению

В отличие от Ан-2 и его модернизаций, которые выполнены по схеме "биплан", "Байкал" сделали монопланом с высоко расположенным подкосным крылом.

Описание Самолет "Байкал" на МАКС-2021 © Сергей Карпухин/ТАСС

Благодаря такой конструкции планера "Байкал" будет иметь максимальную взлетную массу 4 800 кг, что в полтора раза меньше, чем у ТВС-2ДТС (7 400 кг). Это соответствует нормам, которые устанавливают ограничения по весу для легких одномоторных самолетов. К тому же моноплан обладает лучшей аэродинамикой и меньшим количеством деталей, что позволяет серьезно экономить при производстве самолета. В США уже давно по такому же принципу строят Cessna. Еще одним существенным отличием "Байкала" от кукурузника стала современная авионика, позволяющая летать по приборам. Во многих отдаленных российских регионах погода богата на неприятные сюрпризы, и это новшество должно существенно облегчить работу пилотам. Кроме этого, на самолет планируют установить метеолокаторы, систему предупреждения столкновения с землей и с объектами в воздухе.

В итоге все требования заказчика были учтены. Конструкторам УЗГА удалось полностью воплотить в "Байкале" концепцию многофункционального самолета Ан-2. Новая машина, способная по действующим нормам взять на борт до девяти пассажиров, готова выполнять широкий спектр задач и быстро подстраиваться под их выполнение. Предполагается, что в будущем для взлета и посадки "Байкала" подойдут не только асфальт и грунт, но и другие поверхности. В качестве опции в дополнение к традиционному шасси покупателям будут предложены лыжи, специальные поплавки или колеса с покрышками пониженного давления типа "Тундра". "Байкал", как и его предшественник — Ан-2, будет применяться при перевозках людей и грузов, поисково-спасательных работах, борьбе с пожарами, сельскохозяйственных работах и обучении летчиков.

Сегодня ситуация такова, что отечественных самолетов для училищ гражданской авиации попросту не осталось. В качестве первоначального обучения сегодня распространен австрийский Diamond 42, однако в летной практике этот самолет не используется. В итоге молодым летчикам приходится переучиваться. Если "Байкал" придет в училища в качестве учебного самолета, то в будущем мы максимально быстро получим готовых пилотов сельхозавиации, Лесоохраны и всего того спектра применения, который заложен в новый самолет. Будет отчасти решена и проблема трудоустройства выпускников Владимир Епифанов командир воздушного судна, пилот-инструктор гражданской авиации

На первых порах "Байкалы" будут оснащаться мощным экономичным двигателем GE H80, произведенным в Чехии. С 2012 года самолеты во всем мире налетали на этой модели более полумиллиона часов. Предполагается, что в перспективе иностранный двигатель будет заменен на отечественный ВК-800С. Эта замена уже согласована Центральным институтом авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ). Созданием ВК-800С занимаются УЗГА и "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Существуют планы и по повышению возможностей самолета. В частности, Объединенная двигателестроительная корпорация ведет разработку первой российской гибридной силовой установки (ГСУ), предназначенной для летательных аппаратов. Новая ГСУ была также впервые представлена на МАКС-2021, и вполне вероятно, что в недалеком будущем она будет установлена и на "Байкал". Экономика "Байкала" В конструкции "Байкала" применен спектр коммерчески доступных компонентов и агрегатов, способных существенно снизить цену машины и повысить соотношение стоимости и эффективности.

Описание Самолет "Байкал" на МАКС-2021 © Марина Лысцева/ТАСС

По данным производителя, себестоимость летного часа без учета стоимости владения "Байкалом" (30 тыс. рублей) на 56% ниже, чем у ближайшего зарубежного аналога — швейцарского Pilatus PC-6 (снят с производства), и на 62% ниже, чем у американского Cessna 208. Цена российского ЛМС — 120 млн рублей, что на 18% дешевле швейцарского и на 41% американского самолета.

Можно сказать, что с этим самолетом мы попали в рынок. Он в своем целевом облике абсолютно попал в ту нишу, на которую рассчитывали как мы, так и эксплуатанты. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он получился лучше многих зарубежных аналогов. Пока среди потенциальных зарубежных заказчиков — Казахстан и Узбекистан, однако после запланированных международных презентаций число желающих приобрести наш самолет должно значительно увеличиться. В качестве основных зарубежных рынков для "Байкала" рассматриваются регионы Азии и Африки Олег Богомолов директор по продажам УЗГА