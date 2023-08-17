Путин в Манеже осмотрел новейшие вагоны московского метро и МЦД

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал краткий доклад о развитии и достижениях транспортной системы города

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил выставку "Год нового транспортного каркаса", которая проходит в Центральном выставочном зале "Манеж". Мэр Москвы Сергей Собянин продемонстрировал российскому лидеру обновленный подвижной состав рельсового транспорта столицы.

Мэр провел главу государства в выставочный павильон "Депо", где были представлены новейшие вагоны, использующиеся в московском метро и на Московских центральных диаметрах (МЦД). Машинист поезда Владимир Коннов рассказал Путину о вагоне "Москва-2020". Об особенностях вагона "Иволга 3.0" президенту поведал машинист поезда Артем Чалых.

В сопровождении губернатора Московской области Андрея Воробьева и генерального директора РЖД Олега Белозерова Путин осмотрел интерактивную карту развития и достижений транспортной системы Москвы. Мэр столицы сделал краткий доклад о развитии и достижениях транспортной системы города.

О выставке

Выставка "Год нового транспортного каркаса" рассказывает о самых крупных достижениях развития московского городского транспорта за последние годы, в том числе о Московских центральных диаметрах, о развитии Московского центрального кольца (МЦК) и Большой кольцевой линии метро (БКЛ), а также о недавно запущенном регулярном речном транспорте и современных подвижных составах - поездах "Москва" и "Иволга". В Манеже разместились шесть экспозиционных пространств, посвященных строительству МЦД, БКЛ, МЦК, вокзалов, станций и автодорог. Между ними можно перемещаться на мини-вагонах, стилизованных под поезда "Москва" и "Иволга".

Экспозиция Музея транспорта Москвы, посвященная экспериментальным образцам автомобилей завода "Москвич", также стала частью этой выставки. На стенде автозавода "Москвич" представлен седан "Москвич 6", кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". В экспозиции Гаража особого назначения ФСО показан водородный лимузин Aurus и первый электромотоцикл этого бренда.