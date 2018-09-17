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Автоматы с напитками и закусками планируется установить на всех станциях МЦК

Вендинговые аппараты уже появились на 19 станциях Московского центрального кольца
© Официальный сайт Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вендинговые автоматы с напитками, закусками и другими товарами начнут устанавливать осенью на всех станциях Московского центрального кольца (МЦК). Об этом в понедельник  сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Осенью на всех станциях МЦК начнут устанавливать вендинговые аппараты с напитками и закусками. Для пассажиров разместят 96 автоматов на 48 платформах МЦК", - говорится в сообщении. Автоматы разместят, в том числе и на тех станциях, где возможна прямая пересадка на метро. Среди них станции "Деловой Центр", "Площадь Гагарина", "Автозаводская" и  "Владыкино".

Отмечается, что в автоматах пассажиры смогут приобрести горячие и холодные напитки, снеки, шоколад и печенье. Также автоматы оснастят подачей горячих напитков в температурном режиме, который исключает получение ожогов. Кроме того, планируется, что в ассортименте будут представлены и другие потребительские товары.

Летом автоматы с напитками и едой уже установили на 19 станциях Московского центрального кольца.

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