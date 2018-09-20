Завод "Микрон" за три года изготовит свыше 400 млн билетов для московского транспорта

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московское предприятие "Микрон" в ближайшие три года изготовит свыше 400 млн билетов для городского транспорта столицы. Об этом сообщили ТАСС на предприятии, которое является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва".
"Согласно контрактам, подписанным с метрополитеном и "Мосгортрансом", в течение ближайших трех лет мы поставим свыше 400 млн билетов", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что речь идет о билетах типа "Единый" и транспортных картах "Тройка".
На сегодняшний день, как отметил представитель предприятия, здесь уже произвели для различных видов городского транспорта 2,7 млрд билетов. "Микросхемы "Микрона" для транспортных решений являются отечественными продуктами первого уровня, что обеспечивает отсутствие в них любых недекларированных возможностей", - сказал собеседник агентства.
"Микрон" - крупнейший производитель и экспортер микроэлектроники в России, центр отраслевой экспертизы и проработки технологических решений на основе электронной компонентной базы. На предприятии проектируют и производят интегральные микросхемы, а также разрабатывают системные решения для цифровой экономики, занимаясь инновациями на стыке отраслей. Завод входит в пятерку ведущих микроэлектронных предприятий Европы, ежегодно он выпускает более 400 млн RFID-меток, 50 млн банковских чипов, 30 млн банковских карт и свыше 5 млн чипов для биометрических загранпаспортов и электронных документов. В 2017 году на предприятии проработали более 150 решений для 20 отраслей.
С 2015 года предприятие имеет статус резидента ОЭЗ "Технополис "Москва", являющегося подведомственной структурой Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства столицы. Благодаря этому, группа компаний "Микрон" только за 2017 год в десятикратном размере увеличила производительность на участке герметизации чип-модулей.