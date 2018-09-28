Новые суда на воздушной подушке из Ленинградской области доставили на Ямал

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Два новых суда на воздушной подушке "Нептун-23", изготовленные в Ленинградской области (город Подпорожье) по заказу Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), поступили в арктический регион. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Новые суда заменят два действующих вездехода "Арктика 3Д" на главной переправе ЯНАО через реку Обь между городами Салехард и Лабытнанги в межсезонье. Они начнут перевозки пассажиров весной 2019 года.

"Оба суда на воздушной подушке "Нептун-23" доставлены на Ямал. <…> На сегодняшний день представители поставщика завершили работы по сборке и приступили к испытанию новых судов в акватории Оби. Их предстоит проверить в суровых условиях Ямала в осеннюю распутицу", - говорится в сообщении.

Тестовые заезды пройдут на открытой воде, во время ледостава и по ледовому покрытию через Обь. "Специалисты оценят проходимость и скоростные характеристики при низких температурах и их преимущества в сравнении с имеющимся судами "Арктика-3Д", - добавили в пресс-службе.

Судно "Нептун-23" вмещает 22 пассажира или более двух тонн груза. Использовать его можно круглый год в светлое время суток при температуре от минус 40 градусов до плюс 30 градусов и скорости ветра до 12 м/с. Оно развивает скорость до 60-70 км/ч.

Особенность судов "Нептун-23" в том, что они могут двигаться как по твердой поверхности, так по открытой воде и колотому льду, что позволит использовать их в ЯНАО.