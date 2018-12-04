Около 80 спецмашин готовятся устранять последствия ледяного дождя на рельсах в Москве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Около 80 единиц спецтехники готовятся устранять последствия обледенения контактной сети на Московской железной дороге, сообщила во вторник пресс-служба МЖД.

"В зимний сезон 2018-2019 годов для борьбы с обледенением контактной сети, в том числе после ледяных дождей, на Московской железной дороге готовятся 78 единиц специальной техники: 25 локомотивов и 53 автомотрисы, которые оборудованы вибропантографами. Это специальные устройства для очистки контактного провода от наледи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в готовности находится система обогрева контактных проводов.

Пресс-служба МЖД уточняет, что локомотивы с вибропантографами готовы в любой момент выехать в рейс. Техника отправляется по маршруту по заявкам диспетчеров, которые получают сигналы об образовании наледи от специалистов дирекции по энергообеспечению и локомотивных бригад.

Во вторник днем в Московском регионе ожидаются небольшой снег, гололедица и до 5 градусов мороза, ночью снег продолжится.