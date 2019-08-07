Ремонт одной из самых протяженных региональных трасс СЗФО по нацпроекту завершен досрочно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Компания ЭСКО завершила ремонт самой протяженной региональной трассы в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье с опережением графика. Об этом сообщила в среду пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Государственное казенное учреждение "Ленавтодор" выполнило ремонт участка региональной трассы Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье, связывающей Ленинградскую и Псковскую области. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

В соответствии с технической документацией конкурса "Ленавтодора", подрядчик в лице компании ЭСКО должен был завершить работы 25 августа. Стоимость работ составила 136,1 млн рублей. Учитывая востребованность трассы в летний период, ремонт проводился без ограничения движения транспорта.

На объекте был срезан изношенный слой асфальта, вычищена полоса отвода и укреплены обочины. После этого рабочие и тяжелая техника уложили два слоя прочного асфальтобетона и нанесли разметку. Гарантия на выполненный ремонт составляет четыре года, качество покрытия проверяет специализированная лаборатория "Ленавтодора". Пробы асфальта испытывают на прочность и качество состава.

В 2019 году областное правительство направило более 1 млрд рублей на выполнение задач региональной составляющей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Из них 296 млн рублей выделил Росавтодор на ремонт региональных трасс Гатчина - Ополье в Гатчинском районе, Кемполово - Тосно - Шапки в Тосненском районе и Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. До конца 2019 года планируется восстановить 18 участков областных трасс и 13 - в муниципальных районах области.