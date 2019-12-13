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Строительство станции московского метро "Внуково" начнется после нового года

Линию метро до аэропорта Внуково продлят до 2023 года

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Строители приступят к возведению станции московского метро "Внуково" после нового года. Проход в терминал будет осуществляться через пешеходный переход "Аэроэкспресса". Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель гендиректора по проектированию компании "Мосинжпроект" (генподрядчик строительства метро) Рустам Черкесов.

"Станция проектируется, получено разрешение на строительство от аэропорта "Внуково". После нового года начнутся строительные работы. Связь станции с аэропортом будет осуществляться через действующий пешеходный переход "Аэроэкспресса", - сказал он.

Черкесов уточнил, что линию метро до аэропорта Внуково продлят до 2023 года. На новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 км появится две станции: "Пыхтино" в районе одноименной деревни и "Внуково" - на территории паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с местными жителями. При этом руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал, что власти города пока не планируют подводить метро к аэропортам Шереметьево и Домодедово по аналогии с продлением подземки в аэропорт Внуково.

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