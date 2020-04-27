{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков

Президент обратил внимание на то, что деньги на ремонт выделены, а дороги все еще не восстановлены

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог в регионах, пострадавших от паводков, чтобы люди "не ездили по колдобинам". На совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ глава государства обратил внимание на жалобы губернаторов о проблемах с получением средств из федерального бюджета на эти цели.

"Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах, - сказал президент. - Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам".

"Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - добавил он.

Путин привел еще один пример неисполнения поручений по восстановлению регионов после чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что еще в прошлом году давал поручение реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края, но работа идет медленно. Минувшей осенью, по словам Путина, соотвествующий план был подготовлен, но потом процедуры, в том числе на федеральном уровне, затянулись, и регион до сих пор не начал фактическую реализацию этого плана.

"Но, послушайте! Есть же вопросы первоочередного значения, а есть второстепенные. Казалось бы, все важно, но когда речь идет о последствиях ЧС или предотвращении чрезвычайных ситуаций, то об этом в первую очередь надо подумать", - заявил президент.

В результате, указал он, в Забайкалье снова пожары, а противопожарная инфраструктура по-прежнему недостаточно развита. Президент призвал "не только объявлять о принятых решениях, но и доводить их до полной реализации, чтобы они оказали реальное влияние на жизнь людей". "Прошу коллег и в правительстве, и в регионах в кратчайшие сроки обозначенные вопросы закрыть, а глав субъектов РФ - организовать соответствующую работу на местах", - заявил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Путин поручил ускорить финансирование строительства нового моста в Благовещенске
Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что нормативный срок строительства объекта можно ускорить с 42 до 30 месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС