Путин потребовал ускорить ремонт дорог в регионах, пострадавших от паводков

НОВО-ОГАРЕВО, 27 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал ускориться с ремонтом дорог в регионах, пострадавших от паводков, чтобы люди "не ездили по колдобинам". На совещании о ситуации с паводками и пожарами в регионах РФ глава государства обратил внимание на жалобы губернаторов о проблемах с получением средств из федерального бюджета на эти цели.

"Решение принято, согласовано, а результата нет. И не потому, что денег нет, деньги-то не истрачены из дорожного фонда, а куда нужно, не поступают, все завязло в каких-то процедурах, - сказал президент. - Дороги, размытые прошлогодним паводком в Амурской области, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены, и люди вынуждены ездить по колдобинам".

"Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - добавил он.

Путин привел еще один пример неисполнения поручений по восстановлению регионов после чрезвычайных ситуаций. Он напомнил, что еще в прошлом году давал поручение реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края, но работа идет медленно. Минувшей осенью, по словам Путина, соотвествующий план был подготовлен, но потом процедуры, в том числе на федеральном уровне, затянулись, и регион до сих пор не начал фактическую реализацию этого плана.

"Но, послушайте! Есть же вопросы первоочередного значения, а есть второстепенные. Казалось бы, все важно, но когда речь идет о последствиях ЧС или предотвращении чрезвычайных ситуаций, то об этом в первую очередь надо подумать", - заявил президент.

В результате, указал он, в Забайкалье снова пожары, а противопожарная инфраструктура по-прежнему недостаточно развита. Президент призвал "не только объявлять о принятых решениях, но и доводить их до полной реализации, чтобы они оказали реальное влияние на жизнь людей". "Прошу коллег и в правительстве, и в регионах в кратчайшие сроки обозначенные вопросы закрыть, а глав субъектов РФ - организовать соответствующую работу на местах", - заявил Путин.