Горнолыжный курорт Шерегеш в новогодние праздники принял более 186 тыс. туристов

КЕМЕРОВО, 11 января. /ТАСС/. Популярный горнолыжный курорт Шерегеш на юге Кемеровской области, на развитие которого правительство РФ до 2024 года направит 3,2 млрд рублей, в новогодние праздники принял более 186 тыс. туристов, это почти на 3% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе администрации Таштагольского района, на территории которого находится курорт.

"Всего за январские каникулы Шерегеш посетили 186 800 туристов, в прошлогодние каникулы было 181 496 туристических посещений. Также в этом году для туризма на горе нас посетили более 50 иностранных граждан из Великобритании, Колумбии, Латвии, Казахстана, Италии, Белоруссии, Германии. Заполняемость гостиниц была стопроцентной", - рассказали в пресс-службе.

По словам главы Таштагольского района Владимира Макуты, в этом году все объекты туристической инфраструктуры в новогодние праздники работали без сбоев, а запущенный в конце 2021 года самый скоростной в России подъемник на секторе Б и открытые рядом с ним новые трассы позволили значительно разгрузить горнолыжную инфраструктуру.

"Очень хорошо помог сектор Б, который рассредоточил катающихся, отдыхающих [в первые дни января], несмотря на то, что количество отдыхающих было больше, чем в прошлом году. Впервые в этом году работал подъемник в ночное время в секторе Е, и более 500 человек Новый год встретили на вершине горы. Проводились различные мероприятия, соревнования дедов морозов, спуск в костюмах дедов морозов, снегурочек и снеговиков. Катание было организовано четко, без остановок, срывов, работали все подъемники", - сказал Макута журналистам во вторник.

Шерегеш является одним из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 гг. здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. Новый 40-й зимний сезон в Шерегеше был открыт 13 ноября 2021 года. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.