РСТ назвал самое популярное направление для летнего отдыха у россиян

По данным союза туриндустрии, Турция стала лидером по бронированиям на лето, ее доля в продажах варьируется от 35% до 65%

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Турция стала лидером по бронированиям на лето 2023 года у российских туроператоров - ее доля в продажах у разных компаний варьируется от 35% до 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Несмотря на снижение объемов продаж пакетных туров в Турцию в начале года, связанное с повышением цен в отелях, в конце июня направление занимает первое место по спросу у туроператоров - членов РСТ. Его доля в продажах у разных компаний и агрегаторов пакетных туров варьируется от 35 до 65%", - говорится в сообщении.

Председатель комитета РСТ по турагентской деятельности Сергей Агафонов напомнил, что весь апрель цены на путевки в Турцию были высокими. Но после майских праздников их стоимость снизилась примерно на 30% и спрос оживился. Средняя стоимость тура на одного сейчас составляет 144,5 тыс. рублей, на двоих - 162,6 тыс. рублей, на троих - 254 тыс. рублей.

По данным агрегатора "Слетать.ру", средняя стоимость отдыха на турецких курортах в 2023 году составляет 227 тыс. рублей на двоих. Самый высокий средний чек в июне наблюдается в Белеке - 360 тыс. рублей, Фетхие - 272 тыс. рублей, Бодруме - 263 тыс. рублей, Анталье - 241 тыс. рублей и Сиде - 233 тыс. рублей. Свыше 66% заявок приходится на пятизвездочные отели, абсолютное большинство россиян (89%) выбирают тип питания "все включено" и "ультра все включено".

Туроператоры рассказали, что более 85% россиян выбирают Анталийское побережье - курорты Аланья, Анталья, Кемер, Сиде и Белек, чуть более 12% - Бодрум, Даламан, Фетхие, Кушадасы и Мармарис на Эгейском побережье. Доля Стамбула составляет менее 1%. По словам вице-президента РСТ Дмитрия Горина, этим летом по пакетным турам в открытые зарубежные страны отправятся не менее 5-6 млн российских туристов, при этом подавляющая часть из них - в Турцию.