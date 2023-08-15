В Кузбассе закрыли детский лагерь из-за вспышки инфекции

Нескольким детям понадобилась медицинская помощь, сообщили в прокуратуре Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 15 августа. /ТАСС/. Детский лагерь в Анжеро-Судженске Кемеровской области закрыли из-за вспышки инфекции. Нескольким детям понадобилась медицинская помощь, сообщили в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой г. Анжеро-Судженска с привлечением контролирующих органов с выездом на место проведена проверка исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних по факту заболевания вирусной инфекцией детей, отдыхавших в летнем оздоровительном лагере в Яйском муниципальном округе. Всем детям оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время они выписаны из медицинского учреждения в связи с выздоровлением. Деятельность загородного лагеря прекращена", - рассказали в прокуратуре.

Также прокурор города внес начальнику управления образования администрации Анжеро-Судженского городского округа представление об устранении нарушений закона. Денежные средства за отдых вернут, добавили в прокуратуре.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону уточнили, что всего в лагере находилось 162 ребенка. "Третьего - четвертого августа некоторые из них обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие и были госпитализированы с признаками вирусной инфекции. Следствием будет проанализирована организация работы персонала по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований в детском лагере, сотрудниками Роспотребнадзора все необходимые пробы изъяты", - добавили в пресс-службе.