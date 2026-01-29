Статья

Жесткая борьба и ее последствия, или Где искать на Кубани тайники Казачьей рады

В период Гражданской войны из Екатеринодара (ныне Краснодар) тогдашний орган власти, Кубанская казачья рада, предположительно, вывезла сокровища, которые хранились в городской казне. Сверхсекретной операцией руководил лично председатель Рады Николай Рябовол. Многие из участников после завершения операции были уничтожены, а выжившие и их современники упоминали, что на Кубани спрятано золото. ТАСС выяснял, существует ли этот вековой клад и если да, то где его искать

Кубанские казаки, начало XX века © Из собрания Исторического музея

Легенда или быль

После февральской революции 1917 года в Кубанской области (территория современного Краснодарского края) власть на время перешла к самопровозглашенному органу самоуправления Кубанского казачьего войска — Казачьей раде, которая отказалась признать советское пра­ви­тель­ст­во, учрежденное в Пет­ро­гра­де, и начала организацию казачьих отрядов.

Однако казаки не смогли про­ти­восто­ять красногвардейцам (Красная гвардия — добровольные вооруженные отряды, создававшиеся территориальными партийными организациями РСДРП(б) для осуществления революции 1917 года), под­чи­няв­шим­ся Ку­бан­ско­му об­ла­ст­но­му со­ве­ту, избранному 22 февраля 1918 года (здесь и далее даты приводятся по новому стилю) в Ар­ма­ви­ре на I съез­де Со­ве­тов Ку­бани. В ночь с 13 на 14 марта 1918 года Казачья рада оставила столицу — Екатеринодар (ныне Краснодар). С этим событием и связана легенда о золоте Казачьей рады.

Согласно историческим справкам, в 6 часов вечера 13 марта на сборный пункт на крепостной площади рядом с дворцом войскового атамана стали собираться имеющиеся в городе конные и пешие подразделения, конные батареи есаулов Валериана Крамарова и Флорентия Корсуна и отдельные добровольцы. За войсками выстраивались обозы и беженцы. Перед рассветом 14 марта кубанские добровольцы, конный отряд войскового старшины Александра Посполитаки и бронепоезд капитана Эдуарда Кариуса, отошедшие с тихорецкого направления, оставили город.

Правительственный отряд, возглавляемый войсковым атаманом полковником Александром Филимоновым и командующим войсками полковником Виктором Покровским, захватив с собой часть ценностей Екатеринодарского банка, а также 36 арестованных заложников-большевиков, отступил на Шенджий (аул в Тахтамукайском районе Республики Адыгея) и далее в район станицы Новодмитриевской.

На этом документально подтвержденная хронология событий того времени прерывается: документы были сожжены, свидетели — расстреляны. Уже по неподтвержденным данным из всех возможных источников, вплоть до местного фольклора разных лет, помимо правительственной казны и реликвий Кубанского казачьего войска, среди вывезенных ценностей могли быть: золотые кресты, сабля полководца Александра Суворова, церковная утварь, оклады икон, драгоценные слитки, ящики с акциями Петроградских заводов — все это якобы вместилось в обоз из 80 подвод, каждая из которых весила до 800 кг.

Какие-то реликвии казакам в 1920 году удалось вывезти в Канаду, Францию, Чехословакию и другие страны — об этом свидетельствуют исторические записи и мемуары эмигрантов. Остальные же ценности якобы спрятали по пути следования отряда.

А было ли золото?

Истории о спрятанном золоте популярны, но существует ли оно в реальности или слухи о нем не более чем легенда? Как считают историки, клад, может, и существует, но было ли спрятано именно золото — вопрос спорный.

"За много лет работы над историей Белого движения на Кубани мне не удалось найти каких-либо достоверных упоминаний о так называемом золоте Кубанской рады. В изданных за рубежом мемуарах непосредственных участников этих событий, например атамана Александра Филимонова, члена правительства Даниила Скобцова и других, нет никаких упоминаний о якобы вывезенном золоте. В воспоминаниях первопоходников говорится лишь о том, что из банка была взята серебряная разменная монета, которой добровольцы расплачивались за продукты, взятые в попутных селах и станицах", — рассказал кандидат исторических наук, помощник атамана Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, войсковой старшина Александр Бурмагин.

То, что какое-то гражданское имущество из Екатеринодара действительно вывозили, подтверждено сведениями из альманахов и газет периода эмиграции, пояснил ученый, приведя одно из опубликованных когда-то воспоминаний очевидцев: "Непрерывной лентой в сторону городского сада тянутся подводы, груженные военным и невоенным имуществом. Рядом с подводами — группами и в одиночку, пешие и конные — идут и едут молодые и пожилые, не всегда похожие на воинов люди, вооруженные винтовками. Много знакомых лиц: вот известный адвокат, вот редактор газеты, вот группа врачей и сестер милосердия на крестьянской подводе, вот редактор другой газеты, акцизный чиновник, с ног до головы увешанный оружием, верхом на коне. Провожающих нет. По-видимому, мы уже духовно оторвались от города…"

Также, по словам Бурмагина, истории известен и факт, что после взятия Екатеринодара Красной армией в городе была создана комиссия по охране и сбережению ценностей революции, которая расследовала дело об исчезнувших ценностях Екатеринодарского банка.

В состав комиссии входили Павел Гуменный и командир красногвардейского отряда Золотарев (имя достоверно неизвестно). Золотарев за грабежи и убийства был расстрелян красными в том же 1918 году. А вот Гуменный якобы рассказывал активному участнику установления советской власти на Кубани Алексею Рындину, что ценности были вывезены за границу. Однако в этой версии есть противоречия.

"Говоря о золоте Кубанской рады, казенные (государственные) ценности часто объединяют с регалиями и реликвиями Кубанского казачьего войска. Последние, хранимые в войсковом штабе и войсковом соборе Александра Невского, были вывезены в другом направлении и спрятаны заблаговременно, еще до оставления Екатеринодара, а уже после оставления Кубани они и были вывезены за границу. Их история общеизвестна: большинство из них возвращены на родину, и мы можем их видеть в залах музея им. Фелицына", — сказал Бурмагин.

Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска © Официальный Telegram-канал Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицына

Но и говорить о том, что за границу могло быть вывезено именно золото республиканской казны, не приходится, считает ученый.

"Например, из воспоминаний войскового атамана за рубежом генерала Вячеслава Науменко видно, до какой степени атаман и правительство нуждались в деньгах, собирая буквально считаные гроши на свои нужды. Так же в бедности проживал и бывший атаман генерал Александр Филимонов", — подчеркнул Бурмагин.

Неопределенности ситуации добавляет и тот факт, что, пока города и станицы переходили от белых к красным и обратно, хищения совершались всеми, кто получал доступ к ценностям. Например, в газете "Зори Октября" №40 от 2 апреля 1988 года упоминается версия, что какую-то часть ценностей похитили красные.

Об этом косвенно свидетельствует исторический факт, касающийся бегства руководства Северо-Кавказской советской республики из Екатеринодара в Пятигорск в августе 1918 года. Северо-Кавказская советская республика (СКСР) — это краткосрочное государственное образование в составе РСФСР, существовавшее во время Гражданской войны с июля 1918 по январь 1919 года, оно объединяло Кубано-Черноморскую, Терскую и Ставропольскую советские республики для укрепления советской власти на Северном Кавказе, однако пало под натиском белогвардейцев.

Бурмагин пояснил, что в Пятигорске оказались захваченные на Кубани и Ставрополье ценности, которые при эвакуации Пятигорска были вывезены из города, но уже в феврале 1919 года были разграблены. По факту утраты ценностей Народного банка было возбуждено следствие, но расследование ни к чему не привело. Подтверждающие записи, по данным Бурмагина, хранятся в Центре документации новейшей истории Краснодарского края в деле Кубано-Черноморской областной контрольной комиссии РКП(б).

Где же искать клад?

Таким образом, выяснить, действительно ли на Кубани может быть спрятано золото Казачьей рады, полагаясь на исторические факты и документы, невозможно. Но если предположить, что клад действительно есть, то где его искать?

Вернемся к историческим записям, которые свидетельствуют: четкого плана направления движения у колонны не было. Отряд то планировал соединение с войсками генерала Лавра Корнилова, однако не смог получить сведения о его местонахождении, то собирался направиться в Баталпашинский отдел, занимавший юго-восточную часть Кубанской области, граничивший на юге через Кавказский хребет с Кутаисской губернией, на юго-востоке — с Терской областью, на северо-востоке — со Ставропольской губернией, где еще сохранялась казачья власть, то двигался в сторону Черноморского побережья и далее в Грузию.

Согласно бытующей легенде, клад может быть спрятан в подземных лабиринтах в станице Новощербиновской, в ауле Шенджий, станице Калужской, в районе хребта Пшаф, в станицах Атамановской, Уманской (ныне Ленинградская), Староминской, Старощербиновской и даже на дне моря у Новороссийска, где экипаж намеренно затопил эскадренный миноносец "Громкий".

Миноносец "Громкий" © Госкаталог/ ФГБУКиИ "Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого" МО РФ

"И тут мы подходим к самому интересному… Никаких серьезных исследований мест возможного обустройства тайников, насколько мне известно, не проводилось. Среди кладоискателей часто фигурирует информация о подземных лабиринтах под станицей Новощербиновской. Мне не известно ни о каких существенных подземельях под станицей. Считаю, что это местный фольклор и вероятность того, что тоннели есть, стремится к нулю. Чтобы наверняка подтвердить или опровергнуть эти слухи, необходимо исследовать местность с помощью георадара", — рассказал зампредседателя Армавирского отделения Русского географического общества (РГО), автор книги "Реальные клады: от римского золота до тайников военного времени" Александр Нестеров.

Относительно клада у Нестерова собственное мнение: он уверен, что ценности вывозились не одномоментно. Казна, как и документация, перемещалась частями — первые упоминания об эвакуации документов, архивов и неких ценностей действительно относятся к 1918 году. Обоснования его позиции таковы: так как Казачья рада продолжала функционировать до весны 1920 года, то нужно было осуществлять финансовую и хозяйственную деятельность, производить выплаты, снабжать войска и т. д. То есть казна должна была оставаться на месте, считает Нестеров.

"Здесь стоит отметить, что в этот период документирование было весьма неполное и противоречивое: например, почти перестали упоминаться церковные ценности вроде икон в драгоценных окладах, дарохранительниц и т. п., — точной стоимости они не имели, и их учитывали описательно, что дает большую вариативность в оценке этого имущества. Тогда же из документов постепенно пропали упоминания о слитках драгметаллов и драгоценностях. Их, вероятно, как раз уже вывезли, так как они напрямую в финансовом обороте не участвовали, а были запасом. В хаосе 1920 года пропали вообще упоминания о запасах, как и документы о балансе казны. Это был третий этап, когда остатки казны спешно вывозили под натиском большевиков. Таким образом, у правительства было достаточно времени, чтобы как-то спланировать эвакуацию золотого запаса, и с большой долей вероятности ценности были рассредоточены и спрятаны в нескольких местах, чтобы минимизировать риск потери", — пояснил эксперт.

В качестве еще одного личного наблюдения он обратил внимание на то, что правительство Кубанской Рады рассчитывало на победу над большевиками, а значит, золотые резервы должны были оставаться на Кубани, чтобы после победы их можно было оперативно вернуть в Екатеринодар. Но в 1920 году, когда надежды на победу рухнули и часть ценностей действительно вывезли за границу, что-то наверняка могло остаться и на Кубани.

Исходя из версии, что ценности могли быть спрятаны частями, Нестеров склоняется к тому, что пробовать искать клад тех времен стоит по пути отступления казаков и частей Белой армии.

"Что касается миноносца "Громкий", то вероятность, на мой взгляд, очень маленькая, но не нулевая. Во всяком случае, документальных упоминаний о каком-либо грузе на борту миноносца мне не известно. А вот станицы Калужская, Атамановская, Ленинградская (бывшую Уманскую), Староминская, Старощербиновская, аул Шенджий и другие, расположенные на пути следования казаков и частей Белой армии в 1918–1920 годах, я бы не стал исключать. Так или иначе легенды об обозах и временных тайниках часто привязаны к ним, а значит, не исключено, что в условиях отступления там могли устраивать тайники", — предположил Александр Нестеров.

На Кубань за кладами

Легенда о золоте Кубанской рады в регионе не единственная.

"Кроме золота Рады, на Кубани есть еще одна крайне интересная история. Она касается так называемого золотого чемодана, наполненного сотнями древних золотых предметов, вывезенных из Керченского историко-археологического музея в 1941 году", — сообщил Нестеров.

Согласно сохранившимся архивным документам, ценности, после череды промежуточных пунктов хранения, были переданы партизанам станицы Спокойной Отрадненского района и растворились в окрестных лесах.

"Последние следы чемодана теряются среди лесных оврагов и балок у подножия горы Беден. Стоит отметить, что ни один из предметов так нигде и не "всплыл", что косвенно свидетельствует о том, что древнее золото все еще ждет своего кладоискателя", — подытожил Нестеров.

Елена Задворная