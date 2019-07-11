{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Следующая туристическая ярмарка стран СНГ пройдет в 2020 году в Нур-Султане

Первая ярмарка состоялась в Самарканде, эти мероприятия станут ежегодными

ТАШКЕНТ, 11 июля. /ТАСС/. Туристические ярмарки государств - участников СНГ станут ежегодными, следующее мероприятие пройдет в столице Казахстана Нур-Султане. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма по итогам заседания Совета по туризму стран СНГ, которое состоялось в Самарканде.

"Итогом заседания стала поддержка членами Совета всех предложенных проектов, а также одной из главных инициатив, выдвинутой Узбекистаном, - об учреждении ежегодной туристической ярмарки государств - участников СНГ, которая в следующем году пройдет в Нур-Султане (Казахстан)", - говорится в сообщении. В заседании принимали участие представители профильных министерств, руководители вузов и представители туриндустрии из стран СНГ.

Первая туристическая ярмарка прошла в Самарканде в рамках заседания Совета 9 -10 июля. Итогом ее работы стало подписание 54 соглашений о сотрудничестве в сфере туризма между различными организациями стран Содружества.

Теги
КазахстанУзбекистан
Иностранный турпоток в Приморский край увеличился на 25% в первой половине 2019 года
Всего регион посетили почти 400 тыс. иностранцев, более 300 тыс. из них - с туристскими целями
Читать полностью