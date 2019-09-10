Российские операторы обсудили в Южной Корее пути привлечения медицинских туристов из РФ

СЕУЛ, 10 сентября. /ТАСС/. Российские туроператоры планируют значительно расширить поток медицинских туристов в Республику Корея. Об этом сообщили во вторник корреспонденту ТАСС организаторы визита делегации из РФ, посетившей южнокорейскую провинцию Чолла-Пукто для изучения возможностей сотрудничества с южнокорейскими регионами. Поездка представителей четырех российских компаний организована при поддержке регионального правительства и клиники при университете Вонгван.

"Принимающие участие в поездке компании ежегодно отправляют около 200 пациентов из России на лечение в клиники Сеула, Инчхона и Тэгу. Теперь планируется расширить их сферу деятельности на провинцию Чолла-Пукто", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС главный врач клиники при университете Вонгван Юн Квон Ха.

По его словам, с каждым годом медицинский туризм набирает в России и в целом в мире все большую популярность. "На сегодняшний день наряду с Израилем, Германией и другими странами, пациенты стран СНГ все чаще выбирают клиники Южной Кореи", - сказал он.

Главврач отметил, что в провинции Чолла-Пукто существует налаженная система здравоохранения, которая включает в себя более 2300 современных больниц и клиник, в которых трудятся более 20 тыс. специалистов. "За время пребывания в Корее представители российских компаний смогли ознакомиться с работой и высокотехнологичным оборудованием больниц, известными врачами, а также оценить уровень предоставляемых медицинских услуг", - добавил он.

Российская делегация посетила также клинику университета Вонгван, Центр корейской традиционной медицины Иксан при этом же вузе, больницу "Тэчжаин" и клинику восточной медицины "Нуга". "В ходе поездки представители из России смогли наладить связи с клиниками, что поможет привлекать больше медицинских туристов из РФ", - отметил Юн Квон Ха.

В сентябре 2017 года на Восточном экономическом форуме президент Южной Кореи ВЭФ Мун Чжэ Ин предложил России навести "девять мостов сотрудничества". Они включают в себя проекты в различных сферах, включая медицину.