Юбилейный горнолыжный сезон в Приэльбрусье откроется 14 декабря

НАЛЬЧИК, 6 декабря. /ТАСС/. Юбилейный, 50-тый горнолыжный сезон на горе Эльбрус официально откроется 14 декабря, сообщил журналистам в пятницу и. о. министра курортов и туризма Кабардино-Балкарии (КБР) Мурат Шогенцуков. Открытие зимнего сезона 2019-2020 годов, которое было запланировано на 30 ноября, было перенесено на более поздний срок из-за недостаточного количества снега.

"В следующую субботу, 14 декабря, запланировано официальное открытие горнолыжного сезона в Приэльбрусье, я надеюсь, снег выпадет. По нашим сведениям, все популярные, крупные и зарекомендовавшие себя гостиницы Приэльбрусья на новогодние праздники уже заполнены на 100%", - сказал он.

Шогенцуков также отметил, что в настоящее время предпринимается ряд усилий для прохождения сезона на должном уровне. Так, у подножия Эльбруса власти подготовили паковочные места, продумали логистику.

"В Приэльбрусье семь стоянок, которые удовлетворят потребности. Все вместе они дадут 2,1 тыс. стояночных мест, кроме того, много частных стоянок", - отметил и. о. министра, уточнив, что очень многое зависит и от местного бизнеса. Приезжая в Приэльбрусье на своем автомобиле, турист может оставить ее на стоянке, а до подъемника добраться на бесплатном общественном транспорте, который будет курсировать в эти дни. "Все, что связано с чисткой стоянок от снега, вывозом его и мусора, перевозкой туристов, - это все бесплатные услуги, но на самом деле они платные, и бизнес, [взяв на себя все эти издержки,] в этом процессе будет участвовать солидарно, будет оплачивать эти услуги", - добавил чиновник.

Прогнозируя ожидаемый туристический поток в новогодние каникулы в Приэльбрусье, Шогенцуков отметил, что существенного роста ожидать не стоит. "В прошлом году у нас был очень большой рост на новогодние праздники. В этом году у нас будет рост не более 5-6%, у нас просто инфраструктура не потянет больше, думаю, это предельно, но это только прогнозы", - добавил он.

По его словам, туристический поток в прошлом году в целом по республике составил 552 тыс. человек, что на 20% больше, чем в 2017 году. За девять месяцев 2018 года турпоток составил 420 тыс., а за такой же период 2019 года - 480 тыс., рост составил 14%. За девять месяцев 2019 года в Приэльбрусье побывало на 20% больше отдыхающих, чем за аналогичный период прошлого года.