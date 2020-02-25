В Австралии в 2021 году пройдет гонка на воздушных шарах

СИДНЕЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Гонка на воздушных шарах пройдет в Австралии в 2021 году. Она повторит маршрут "Гонки 200-летия" - соревнований аэростатов, которые состоялись на континенте более 30 лет назад, рассказала директор предстоящего мероприятия Рут Уилсон.

Гонка на аэростатах состоялась в Австралии в 1988 году в честь 200-летия высадки первых британских колонистов на континенте. Тогда 78 экипажей пересекли центральную часть материка, совершив путешествие из города Перт в Сидней за 16 дней с остановками в Калгурли, Кимбе, долине Баросса, Милдуре и Брокен-Хилле. "В следующем году мы планируем провести гонку на шарльерах и монгольфьерах. Мы повторим маршрут 1988 года со стартом в Перте и с финишем в Сиднее", - отметила Уилсон.

Организаторы все еще уточняют маршрут, определяя места остановок, где для экипажей будет организован отдых и построены станции для дозаправки топливом. "Мы хотим, чтобы экипажи воздушных шаров стремились пройти маршрут как можно быстрее <...>, но при этом, конечно, стремимся сделать мероприятие максимально безопасным и зрелищным", - пояснила Уилсон в интервью радиостанции ABC Perth.

Во время первой "Гонки 200-летия" главной задачей экипажей было посещение всех точек маршрута. В каждой из них им полагалось отметиться, бросив специальный мешок с песком в мишень, нарисованную на земле. В этом году организаторы предложат участникам более современные способы отмечаться на маршруте, используя GPS-навигатор и спутниковую связь. Однако, как ожидается, главными элементами мероприятия станут остановки в малых городах центральной части континента, где прибытие воздушных шаров будет настоящим праздником. "Мы рассчитываем, что [предстоящая гонка] станет событием года и привлечет большое внимание к нашей стране", - добавила Уилсон.

Аппараты участников гонки

Шарльер - аэростат, наполненный водородом, гелием или другими газами легче воздуха. Назван по имени французского ученого и изобретателя Жака Александра Сезара Шарля. Совершил свой первый полет 27 августа 1783 года при стечении 300 тыс. зрителей на Марсовом поле в Париже.

Монгольфьер - тепловой аэростат с оболочкой, наполняемой подогретым воздухом. Изобрели аппарат братья Жозеф-Мишель и Жак-Этьенн Монгольфье, по имени которых он и назван. Первый полет совершил в городе Аннонэ (Франция) 5 июня 1783 года.