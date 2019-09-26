Гастрономический фестиваль "Высокая кухня" пройдет на курорте "Архыз"

ЧЕРКЕССК, 26 сентября. /ТАСС/. Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии 12 и 13 октября примет участников и гостей гастрономического фестиваля "Высокая кухня", сообщили журналистам в четверг в пресс-службе фонда "Посети Кавказ".

"Гости фестиваля смогут насладиться кухней 12-ти горских народов мира - лучшие повара регионов Северного Кавказа, Армении, Азербайджана, Грузии, Ливана, Перу, Мексики, Индии и Марокко приготовят на открытом огне свои национальные блюда теми же способами, что готовили их предки. Гастрономический фестиваль "Высокая кухня" пройдет на территории курорта "Архыз" 12 и 13 октября", - сообщили в пресс-службе.

Для маленьких гостей фестиваля организаторы подготовили познавательные мастер-классы по легендам горских народов. Кроме того, гостей ожидает развлекательная программа с участием кавер-групп, местных танцевальных коллективов, выступление звезды сериала "Универ" - Виталия Гогунского.

Как пояснил ТАСС руководитель фонда "Посети Кавказ" Станислав Аристов, изначально планировалось проведение фестиваля в ином формате.

"Интерес иностранных рестораторов к гастрономическому фестивалю KavkazFoodFest расширил его границы, и организаторы в традициях кавказского гостеприимства дополнили формат и изменили название фестиваля на "Высокая кухня", так как в нем примут участие не только представители регионов Северного Кавказа, но и представители других стран", - сказал Аристов.

Организатором мероприятия выступает Фонд социальных и благотворительных проектов "ПосетиКавказ" при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, компании "Курорты Северного Кавказа", Министерства экономического развития, а также центра поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесии.