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Сибирские ученые придумали аэродинамические туристические базы для Арктики

Они являются энергоэффективными и экологичными

КРАСНОЯРСК, 27 декабря. /ТАСС/. Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) в Красноярске разрабатывают проект туристических баз для строительства в арктических территориях. За счет уникальных для России решений такие базы являются энергоэффективными и экологичными, что для Арктики является одним из основных требований, рассказал ТАСС заместитель директора по научной работе Инженерно-строительного института СФУ Сергей Амельчугов.

Особенностью арктических территорий являются сильные ветра, из помещений быстро выдувается тепло. Сибирские ученые предлагают строить здания туристических комплексов с учетом аэродинамики - овальными.

"Северные турбазы надо обеспечивать энергией, а она дорогая. У нас же здание будет находиться под своеобразной теплицей - внешним остеклением, с террасами основного здания, в самих помещениях не будет лестничных клеток, все будет со стороны здания. Это позволит экономить место внутри, а за счет аэродинамических форм тепло не будет выдуваться ветрами, и мы выигрываем в энергоэффективности", - рассказал Амельчугов.

Одной из особенностей проекта, который еще находится в разработке, является возможность использования уникального стекла, созданного в Японии. Оно меняет теплофизические характеристики и позволяет, когда на улице холодно, сохранять в помещениях тепло, а летом, когда жарко, создавать в помещении прохладу. Собираться такое здание будет из CLT-панелей, строительство первого такого завода идет в Вологодской области. Этот материал, считают ученые, можно будет легко транспортировать в северные территории и проводить сборку баз уже непосредственно в Арктике. По мнению разработчиков, это удешевит стоимость строительства, а использование энергоэффективных технологий снизит эксплуатационные расходы.

Арктика для туристов

В Красноярском крае сейчас реализуется проект по созданию туристкого кластера "Арктический". В 2018 году Агентство развития Норильска (АРН), администрация Норильска и Таймырского района края разработали концепцию такого кластера. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного, промышленного туризма, Дудинка - событийного, этнографического туризма, плато Путорана на полуострове Таймыр - экстремального и экологического.

"Практически половина территории Красноярского края относится к Арктической зоне. Если говорить о мировых тенденциях, то наиболее яркими для нашего края являются именно арктические продукты. У такого вида туризма большой потенциал. Арктический туризм не сможет стать массовым направлением, но может быть имиджевым направлением не только для края, но и для всей России. Именно поэтому мы поддерживаем разработку проектов, связанных с туризмом в арктической зоне", - сообщила ТАСС руководитель краевого агентства по туризму Юлия Верхушина.

"Потребность в строительстве турбаз в Арктическом регионе, безусловно, есть. На сегодня есть и местные инвесторы, которые планируют либо расширять свои, либо создавать новые базы. Мы наблюдаем интерес и со стороны внешних игроков туристического рынка, готовых вкладываться в развитие нашей территории. Причем в тренде "глэмпинг" - небольшие базы, позволяющие отдыхать на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием", - сообщил ТАСС директор АРН Максим Миронов.

По его словам, сейчас существует достаточно вариантов и технологий строительства туристических баз в арктических территориях, но если появятся быстрореализуемые, экологичные и адаптированные к местному климату проекты, то они смогут стать популярными среди операторов, работающих в кластере.

Сомнение практиков

Впрочем, у опрошенных ТАСС экспертов, работающих на туристическом рынке, в том числе и в арктических условиях, есть сомнения в том, что проект будет востребован. "Главное, конечно, это рентабельность. Будет ли кто-то при существующем потоке строить такие базы?" - сказал один из участников рынка. Он добавил, что сейчас стабильного и постоянного потока туристов в Арктику нет, а значит, и новая построенная база будет большую часть времени пустовать и едва ли окупит себя.

Руководитель "Академии путешествий" Андрей Васильев, про которого говорят, что он исходил всю Арктику, отмечает, что перед тем как реализовывать такие проекты, их необходимо испытать в суровых северных условиях. "Мне пришлось однажды в палатке пережить ураган, сила ветра в 42 м/с, и вот я сомневаюсь, что такое остекление выдержит этот ветер. В Арктике в минус 60 градусов по Цельсию начинает разрушаться сталь", - сказал он, добавив, что рядом с опытным образцом базы нужно будет строить старый испытанный балок, "чтобы в случае чего жить там".

Работа над мастер-планом

По словам Миронова, сейчас главная задача - решение правовых и земельных вопросов, а не выбор проекта базы. "В будущем году вместе с экспертами федерального и местного уровней мы планируем разработать инвестиционный мастер-план туркластера "Арктический". Он даст инвесторам всех уровней понимание, какие категории земель здесь есть и какие процедуры надо пройти, чтобы получить разрешение на аренду и строительство туристических баз", - подчеркнул он.

Также в мастер-плане будут учтены экологические тропы, просчитана максимальная антропогенная нагрузка на конкретные территории. "Это будет стратегический документ по территориям Дудинки, Норильска и плато Путорана", - добавил он.

Об университете

СФУ - первый в России федеральный университет, основан в 2006 году путем объединения четырех вузов в Красноярске. Крупнейший университет восточной части России. В 2019 году в университете по инициативе губернатора края Александра Усса был создан департамент комплексного изучения Арктики. Среди задач департамента - организация исследований красноярской Арктики, обеспечение административной поддержки арктических проектов, определение прорывных проектов, подготовка кадров для этой территории.

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