15 января, 14:14
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

МИД Филиппин заявил, что захваченные моряки не пострадали во время ударов по Йемену

Замглавы ведомства Эдурдо де Вега отметил, что филиппинские власти делают все возможное, чтобы освободить экипаж

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Удерживаемые представителями мятежного движения хуситов "Ансар Аллах" 17 филиппинских моряков не пострадали в результате ударов вооруженных сил США и Великобритании. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Филиппин Эдурдо де Вега.

"17 филиппинских моряков живы и невредимы", - приводит его слова ABS-CBN News. Замглавы МИД подчеркнул, что филиппинские власти делают все возможное, чтобы освободить экипаж.

Телеканал Al Hadath 19 ноября со ссылкой на источники сообщил, что хуситы захватили в водах Аденского залива израильское грузовое судно Galaxy Leader с 22 членами экипажа на борту. Представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа подтвердил захват судна, добавив, что оно было отбуксировано к побережью Йемена, моряки задержаны. Власти Израиля осудили захват Galaxy Leader и возложили вину на Иран. Пресс-служба армии еврейского государства опровергла информацию о том, что судно является израильским.

По данным сервиса Marine Traffic, судно следовало под флагом Содружества Багамских Островов. Позже агентство Kyodo информировало о том, что оператором Galaxy Leader является японская компания Nippon Yusen. По его сведениям, на борту находились 25 членов экипажа из Болгарии, Мексики, Румынии, а также с Украины и Филиппин, граждан Израиля и Японии в команде не было. Судно принадлежит компании из Великобритании. 

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