ВМС Шри-Ланки заявили о готовности к операциям по защите судов в Красном море

Дата развертывания ланкийских военных кораблей в его акватории будет определена после консультаций с кабинетом министров и командованием операций многонациональных сил, сообщил официальный представитель ВМС Гаян Викрамасингхе

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 января. /ТАСС/. ВМС Шри-Ланки готовы к патрулированию в Красном море в рамках возглавляемых США операций по защите торговых судов от нападений йеменских мятежников-хуситов. Об этом сообщил официальный представитель ВМС Гаян Викрамасингхе.

"ВМС Шри-Ланки готовы по приказу правительства направить в Красное море силы для оказания помощи в защите морских путей от действий хуситов. Дата развертывания ланкийских военных кораблей в его акватории будет определена после консультаций с кабинетом министров и командованием операций многонациональных сил", - сказал он газете Daily Mirror.

Ранее президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе сообщил на встрече в Коломбо с послами ближневосточных стран о присоединении островного государства к действиям по защите судов в Красном море от атак хуситов. По его словам, это решение "не означает военного объединения с какой-либо страной, а является шагом, направленным на обеспечение свободы судоходства".