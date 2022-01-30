Похороны Леонида Куравлева могут состояться 1 февраля

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Открытого прощания с народным артистом РСФСР Леонидом Куравлевым, вероятно, не будет, похороны планируются на 1 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

"Прощания, скорее всего, не будет, это как решат родственники. Похороны, предположительно, во вторник", - сказали в союзе. Ранее источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких актера, сообщил, что Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище в родственном захоронении.

Как ранее в воскресенье сообщили в Союзе кинематографистов РФ, Куравлев умер в возрасте 85 лет.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.