Самолет, летевший из Тюмени в Салехард, ушел на запасной аэродром из-за непогоды

ТАСС, 14 ноября. Самолет авиакомпании "Ямал", выполнявший рейс Тюмень - Салехард, ушел на посадку в аэропорт Надыма из-за тумана, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"14 ноября по причине неблагоприятных метеоусловий (туман) авиарейс YC-10 Тюмень - Салехард авиакомпании Ямал произвел посадку на запасной аэродром в городе Надыме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на борту находились 82 пассажира, из них семеро детей. "Представителями авиакомпании организованы услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. Ситуация находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры", - добавили в пресс-службе.

По данным синоптиков, 14 ноября в Салехарде облачно, туман. Температура воздуха минус 21 градус.