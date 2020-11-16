Военные медики будут сопровождать тяжело больных COVID-19 при транспортировке в Курган

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России совместно с сотрудниками Курганского областного центра медицины катастроф (ЦМК) будут доставлять пациентов с тяжелой формой коронавируса из районных центров в Курган на вертолете. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Центрального военного округа.

"Руководить транспортировкой и сопровождать пациентов, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, во время перелета будут военные медики. Для этого ЦМК выделил вертолет, оснащенный медицинским модулем для поддержания жизни пациентов при транспортировке", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что военные врачи работают на территории Курганской области с конца октября, за это время при их помощи из больниц выписано около 1,5 тыс. пациентов.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны, который прибыл в Курган в конце октября, состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.