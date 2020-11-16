Число трудоустроенных мигрантов в Югре сократится в 2020 году почти на 40% из-за пандемии

"По состоянию на 1 января 2020 года в Югре осуществляли трудовую деятельность 49 075 граждан. По оценке департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа, количество иностранных работников в Югре к концу 2020 года составит порядка 30 тыс. человек. <…> Уменьшение количества привлеченных иностранных работников обусловлено ограничительными мерами в отношении въезда иностранных граждан в Россию в связи с новой коронавирусной инфекцией", - сказал собеседник агентства.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Количество иностранных граждан, работающих в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), по итогам 2020 года составит около 30 тыс. человек, что почти на 39% меньше, чем по итогам 2019 года. Снижение произошло из-за пандемии коронавируса, сообщил в понедельник ТАСС и. о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско.

По его словам, по итогам девяти месяцев 2020 года на работу в Югру привлекались преимущественно граждане Таджикистана, Узбекистана, Украины, Киргизии и Азербайджана. В основном иностранные граждане привлекаются в сферы строительства, добычи полезных ископаемых, торговли.

Беспояско добавил, что, несмотря на снижение количества иностранцев, привлекаемых на работу в регион, ситуация опасений не вызывает. "По оценке департамента труда и занятости населения Югры, рабочих рук в регионе хватит, чтобы заместить иностранцев", - отметил он.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 ноября зарегистрировано 31 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 207 за последние сутки, 26 260 пациентов выздоровели. Регион занимает восьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.