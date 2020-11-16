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В МЧС назвали вероятную причину пожара в Челябинской области, где погибли четверо

В ведомстве считают, что ей стало неосторожное обращение с огнем при курении
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© ГУ МЧС России по Челябинской области

ТАСС, 16 ноября. Наиболее вероятной причиной пожара в Челябинской области, где накануне погибли трое взрослых и 9-летний ребенок, стала неосторожность при курении, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Для установления причин его возникновения к месту выезжала испытательная пожарная лаборатория. Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении", - говорится в сообщении.

Пожар получил развитие из-за притока воздуха из приоткрытого окна, которое после начала пожара открыли для проветривании взрослые, вернувшиеся в дом для поисков ребенка. "Именно это послужило началу интенсивного горения", - уточняется в сообщении.

Пожар в частном жилом доме в городе Пласта Челябинской области начался рано утром в воскресенье, в результате него погибли трое взрослых и ребенок. Площадь пожара составила 150 кв. метром, ранее предварительной причиной пожара считалось короткое замыкание электропроводки в надворных постройках. Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам").

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