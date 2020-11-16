Пантыкин и Шахрин сняли фильм о группе "Чайф"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Композитор Александр Пантыкин и музыкант Владимир Шахрин сняли фильм-воспоминание о группе "Чайф" по проекту "Реставрация концертов", который поддерживает Фонд президентских грантов. Фильм будет представлен в конце 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба Музея истории Екатеринбурга.

"Классики свердловского рока, композитор Александр Пантыкин и музыкант Владимир Шахрин, записали на площадке ДК имени Горького фильм-воспоминание о том, как здесь ровно 35 лет тому назад появилась группа "Чайф" и ее первый альбом. Действие проводилось в рамках проекта "Реставрация концертов", организованного Союзом композиторов при поддержке Фонда президентских грантов и при участии сотрудников Музея истории Екатеринбурга. Сам фильм продемонстрируют в конце года, во время показа реконструкции третьего концерта Свердловского рок-клуба", - говорится в сообщении.

Шахрин рассказал в фильме, как появился первый состав группы, как записывались первые композиции, как прошло одно из первых учредительных собраний будущего Свердловского рок-клуба, как он впервые познакомился с драматургом Николаем Колядой, который играл тогда "Деда Мороза для трезвых и потому грустных строителей", откуда взялось название "Чайф" и многое другое.

"В этой комнате была кофеварка "Бодрость" - самая обычная, в которую сверху засыпают кофе, капает кипяток и снизу льется жижа. Кофе никакого у нас не было, а был <...> чай, который продавали на улице Толмачева в бумажных пачках. Мы засыпали чай вместо кофе, вода капала и получалась бодрящая жижа. Вадик Кукушкин, который любил делать из двух слов одно, тогда сказал, что раз этот чай кайфовый, то будет называться чай-Ф, и мы начали собирать сюда всех на чай-Ф", - цитирует пресс-служба Шахрина.

Реализация проекта "Реставрация концертов" идет при поддержке Фонда президентских грантов. В Екатеринбурге уже был реконструирован концерт, который состоялся 120 лет назад по случаю открытия первого на Урале концертного зала. Также в этом году планируется реконструировать два знаковых для истории города музыкальных события, в том числе концерт, посвященный композитору и основателю первой в Екатеринбурге музыкальной школы Маркиану Фролову, а также один из фестивалей Свердловского рок-клуба.

Группа "Чайф" основана Владимиром Шахриным, Владимиром Бегуновым и Олегом Решетниковым в 1985 году в Свердловске (ныне - Екатеринбург). На счету у коллектива более 15 студийных альбомов, среди которых "Жизнь в розовом дыму" (1985 год), "Пусть все будет так, как ты захочешь" (1995 год) и "Теория струн" (2017 год).