Фестиваль документального кино "Россия" пройдет в 2020 году в смешанном формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Организаторы Открытого фестиваля документального кино "Россия" решили провести мероприятия и в офлайн-, и в онлайн-формате в 2020 году, предоставив зрителю выбор в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля в понедельник.

"Весь год все мы находились в подвешенном состоянии и вынуждены были готовиться ко всему, в том числе и к новым запретам на проведение массовых мероприятий. Поэтому оргкомитет фестиваля принял решение провести параллельно с офлайн-площадками также и онлайн-версию. На нашем сайте будет создана специальная страница, на которой все фильмы конкурсных программ будут демонстрироваться онлайн. Каждый фильм будет показан только один раз, по расписанию, аналогичному офлайн-показам", - говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы планируют заполнить залы лишь наполовину ввиду пандемии. "Вход на открытие и закрытие фестиваля будет осуществляться только по пригласительным билетам, которые можно будет выиграть в наших социальных сетях. В остальные дни вход свободный", - отмечают организаторы.

В этом году фестиваль будет проходить в Екатеринбурге, в Нижнем и Верхнем Тагиле, Верхней Салде, Невьянске, Новоуральске, Полевском, Верхней Пышме и селе Тарасково. Ранее ТАСС сообщал, что в этом году на конкурс было заявлено 435 работ. Из них 298 общеэкранных фильмов и 137 телевизионных. Работы поступили из 62 городов России и стран СНГ.

Фестиваль "Россия" с 23 по 28 ноября пройдет в Екатеринбурге в 31-й раз. В разные годы председателями жюри смотра были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. Показы фестиваля проходят в Екатеринбурге и других городах Свердловской области.