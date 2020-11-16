Прокуратура добилась восстановления пассажирских перевозок в селе на Ямале

ТАСС, 16 ноября. Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) добилась восстановления пассажирских перевозок в селе Мужи с населением порядка 3,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

Ранее прокуратура Шурышкарского района провела проверку по публикациям СМИ о том, что дети села Мужи остались без школьного автобуса.

"Установлено, что администрацией с. Мужевское не созданы надлежащие условия по предоставлению населению транспортных услуг (отсутствует договор регулярных пассажирских перевозок). Причиной послужило отсутствие организаций на территории села, имеющих соответствующую лицензию. В настоящее время приняты надлежащие меры по оформлению МУП МО Шурышкарский район "Спецтранссервис" лицензии на осуществление пассажирских перевозок. Срок предварительного выхода транспорта на маршрут - середина ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Также установлено, что органом местного самоуправления неэффективно используются субсидии, выделенные на указанные цели. В этой связи прокурор района в адрес главы муниципального образования Мужевское внес представление об устранении нарушений закона. Ситуация с оказанием населению транспортных услуг находится на контроле прокуратуры.