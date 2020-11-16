Эвакуированная из Сирии девочка прибудет в Югру до 20 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Школьница, эвакуированная из Сирии, в ближайшие несколько дней должна приехать вместе с бабушкой в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). В настоящее время она находится в одной из клиник в Москве, чувствует себя хорошо, сообщила в понедельник ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова.

"Вернулся еще один югорский ребенок из Сирии - девочка школьного возраста. Сегодня мне поступила эта информация. Ожидаем, что через пару дней бабушка заберет ее из одной из клиник в Москве, где вернувшиеся из сирийских лагерей дети проходят полное обследование. Планируем, что до 20 ноября девочка прибудет в Югру", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, девочка здорова и в настоящее время оперативная помощь врачей ей не требуется. Более глубокое обследование она пройдет по месту проживания в Югре. "У нас в регионе она пойдет в школу. Тут ей будет оказана вся необходимая юридическая, психологическая помощь, чтобы она могла без трудностей адаптироваться к новой жизни. Также ей будет оказана помощь в подготовке к школе - все, что можно сделать в условиях пандемии", - отметила Моховикова.

Она добавила, что в настоящее время в Сирии остаются восемь югорских детей. По ним собираются все необходимые документы, проводятся экспертизы ДНК. По ее словам, когда они вернутся в Югру, в настоящее время не ясно.

Ранее Моховикова сообщала ТАСС, что девять детей из Ханты-Мансийского автономного округа находятся в Сирии, среди них есть родившиеся в арабской республике, готовятся необходимые документы на их возвращение. Это мальчики и девочки разного возраста, дошкольного и школьного. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что спецборт доставил из Сирии в Россию группу из 27 детей российских граждан, еще четыре ребенка остались в Дамаске для дооформления проездных документов.

Как сообщала ТАСС Моховикова, в 2019 году в Югру из Сирии были доставлены двое детей. Их мать, жительница ХМАО, уехала вслед за мужем в арабскую республику, где родила девочку. В настоящее время женщина находится в тюрьме в Ираке, она осуждена за пособничество терроризму. Сведений об отце девочки, по словам детского омбудсмена, нет. 20 ноября 2019 года девочка была возвращена в Югру, сейчас она живет с бабушкой и старшим братом. Брат родился в ХМАО, мать забрала его в Сирию. В Югру он был возвращен в первой половине 2019 года.