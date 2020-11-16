В Нефтеюганске создали третью спецбригаду скорой помощи для пациентов с коронавирусом

"Станция Нефтеюганской скорой медицинской помощи ввела в работу третью бригаду эпидназначения. Они обслуживают пациентов с диагнозом ОРВИ, пневмонией, подозрением или подтвержденным COVID-19", - сказано в сообщении.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Станция скорой медицинской помощи в Нефтеюганске, третьем по численности населения городе Ханты-Мансийского автономного округа, создала еще одну спецбригаду для обслуживания пациентов с коронавирусом, сообщает в понедельник пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

По данным пресс-службы, появление третьей бригады было необходимо из-за роста числа обращений граждан на станцию скорой помощи. Так, если в конце октября число обращений от граждан превысило 470, то уже в ноябре их количество возросло до более 650. "В 95% процентов вызовов обслуживается до двух часов. Работа специалистов круглосуточная, занимается ею старший врач смены, он же при необходимости может проконсультировать пациента по телефону", - отмечают в депздраве Югры.

Бригады станции скорой помощи Нефтеюганска выезжают и в близлежащие населенные пункты, выполняет транспортировку в ковидный госпиталь поселении Пойковский и обсерватор на базе санатория "Юган", а также, при необходимости, профильные центры Сургута. Если ранее двумя бригадами обслуживалось до 40 вызовов в сутки, сейчас их нагрузка составляет около 25 вызовов, остальные приходятся на третью бригаду.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 ноября зарегистрирован 31 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 207 - за последние сутки, 324 человека умерли, 26 260 пациентов выздоровели. Регион занимает восьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.