В Югре отменили двухнедельную обсервацию для вахтовиков с антителами к коронавирусу

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 ноября. /ТАСС/. Вахтовые работники в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) смогут избежать двухнедельной обсервации перед выходом на работу, если у них имеется отрицательный тест на коронавирус и антитела к инфекции, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ХМАО по решению оперативного штаба с весны 2020 года в связи с пандемией коронавируса вахтовым работникам, приезжающим в округ из других регионов, необходимо 14 дней находиться в обсервации в буферной зоне. За это время они сдают тест на коронавирус, проходят медосмотр и только после этого выходят на работу.

"Работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР, наличием антител исключаются из обсервации и по результатам медицинского заключения на основании распорядительного документа работодателя направляются к месту трудовой деятельности без ограничения. Т. е. им не придется находится две недели в обсервации", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при положительном тесте на коронавирус вахтовики будут изолированы, а контактировавшие с ними уйдут на изоляцию.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных.

Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 1 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 ноября зарегистрирован 31 454 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 207 - за последние сутки, 324 человека умерли, 26 260 пациентов выздоровели. Регион занимает восьмое место в России по общему числу случаев заражения коронавирусом.