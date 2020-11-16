В Тюменской области выявили два новых очага коронавируса

"По состоянию на 16 ноября на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области шесть очагов групповой (5 и более случаев) заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в шести организациях, с общим числом пострадавших 131 человек и общим количеством контактных 580 человек", - говорится в сообщении.

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Шесть очагов коронавирусной инфекции выявили в Тюменской области, из них два новых - в областной клинической психиатрической больнице и ООО "Фармсинтез-Тюмень". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

В пресс-службе добавили, что очаги заражения выявлены также в ОАО "Тюменская домостроительная компания", АО "Промстрой", Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов и Ялуторовском психоневрологическом интернате. В детских образовательных учреждениях региона отсутствуют случаи групповой заболеваемости коронавирусной инфекцией, уточнили там.

На данный момент в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, которое они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября, с 15 ноября в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. По данным оперативного штаба, на 16 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 15 907, выздоровели 10 436 человек, умерли 107 пациентов.