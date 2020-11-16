"Уральские авиалинии" возобновляют полетную программу в ОАЭ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет полетную программу в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Рейсы будут выполняться еженедельно, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе перевозчика.

В пятницу, 13 ноября, федеральный оперштаб принял решение о расширении квот на полеты между Россией и ОАЭ. Предполагается, что по этому направлению будет выполняться до семи рейсов в неделю.

"Планируем выполнять один рейс в неделю по пятницам", - сказали в компании, уточнив, что рейсы будут выполняться по маршруту Домодедово (Москва) - Дубай.

Россия из-за пандемии весной прекратила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами. С лета были частично возобновлены полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также некоторые российские и зарубежные авиакомпании выполняют так называемые грузопассажирские рейсы, которые в первую очередь предназначены для перевозки различных грузов, но при этом до перевозки допускаются некоторые категории пассажиров.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году она перевезла более 9,5 млн пассажиров.