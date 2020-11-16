Тюменским предприятиям грозит штраф до 300 тыс. рублей за работу в ночное время

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей будет грозить предприятиям, нарушившим запрет на работу в ночное время в Тюменской области, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

Власти Тюменской области ввели запрет на работу заведений общепита с 23:00 до 06:00 с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Запрет не распространяется на заведения общепита в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автовокзалах и автостанциях, а также на предприятия придорожного сервиса, расположенные на федеральных автотрассах.

"За нарушение запрета предусмотрена ответственность - штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей, а также приостановление деятельности предприятия", - цитирует оперштаб директора областного департамента потребительского рынка и туризма Александра Сидорова.

По его словам, под ограничения попали около 300 заведений общественного питания в Тюменской области. "Областной департамент потребительского рынка и региональное управление Роспотребнадзора будут контролировать соблюдение ограничений, в том числе и в ночное время", - уточнил он.

В Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. Режим повышенной готовности в регионе продлен до 22 ноября.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости, когда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. По данным оперативного штаба, на 16 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 15 907 человек, выздоровели 10 436, умерли 107.