Выплаты соцпособий в Тюменской области в беззаявительном порядке продлили до 2021 года

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Выплаты региональных социальных пособий автоматически продлили в Тюменской области до 2021 года, гражданам при этом куда-либо обращаться или направлять документы и справки не нужно. Об этом сообщила пресс-служба департамента социального развития региона в понедельник.

"Продление проводится полностью в автоматическом режиме. Всего выплаты в беззаявительном порядке будут продлены более чем 30 тысячам жителей Тюменской области. Такое решение принято в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в регионе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что продлеваются следующие меры социальной поддержки, действие которых закончилось 1 октября 2020 года: пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, признание семьи малоимущей, возмещение расходов многодетным малоимущим семьям на оплату коммунальных услуг, на коммунальную услугу по обращению с ТКО, возмещение расходов на оплату проезда школьникам из многодетных малоимущих семей.

При наличии у льготника задолженности органы соцзащиты в ближайшие шесть месяцев не будут принимать решений о приостановлении мер социальной поддержки по возмещению расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, по компенсации расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.