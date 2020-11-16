Организаторы фестиваля "Герои большой страны" продлили прием заявок до 20 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Организаторы российского фестиваля кино и интернет-контента "Герои большой страны" продлили прием заявок для участия в проекте по просьбе потенциальных конкурсантов. Об этом сообщила ТАСС в понедельник менеджер Свердловской киностудии по связям с общественностью Лина Филатова.

Ранее ТАСС сообщал о старте приема заявок, тогда организаторы объявили о завершении сбора заявок 15 ноября. Церемонию награждения планировалось провести 12 декабря в Екатеринбурге.

"Фестиваль <…> уже получил 287 заявок. Но по просьбе проектов продлил прием до 20 ноября", - сообщила Филатова.

Она отметила, что фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 декабря в офлайн- и онлайн-формате. При этом планируется организовать наряду с официальными, конкурсными, деловыми и образовательными мероприятиями работу онлайн-канала фестиваля в социальных сетях. Шорт-листы "Основного" и "Сценарного" конкурсов планируют опубликовать до 1 декабря.

Конкурсы и подарки

Организаторы принимают на "Основной конкурс" игровые фильмы и сериалы, документальные и документально-постановочные фильмы, телепрограммы и интернет-проекты по тематическим номинациям "Герои среди нас", "Герои труда. Для страны и близких", "Герои вооруженных сил", "Герои в погонах" и две спецноминации - "Стальной характер" и "Герои России. Бессмертно". В "Профессиональном конкурсе" награды фестиваля будут вручены создателям проектов-участников "Основного конкурса" в номинациях "Лучший сценарий", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая операторская работа", "Лучшая актерская работа", в трех жанровых номинациях - "Лучший игровой фильм (сериал)", "Лучший документальный фильм", "Лучший интернет-проект (телепрограмма)" и в специальной номинации от Свердловской киностудии - "За создание путеводного образа для молодежи".

По ряду номинаций победители получат денежные гранты. Главный приз и символ фестиваля - статуэтка с пятиконечной звездой, победителям вручат 17 "золотых звезд".

Филатова добавила, что проект фестиваля был разработан в ответ на проблему постановки и в целом наличия мечты у подростков. По исследованию Фонда развития культуры и кинематографии "Страна" среди школьников 72 регионов, более 49% подростков не имеют мечты, у более чем 60% кумирами являются граждане других стран, 25% не могут назвать кого-то, чьим примером они вдохновляются, а 10-12% старшеклассников вообще мечтают уехать из России.

Фестиваль пройдет впервые, его целью является поддержка производства и распространения игровых фильмов и сериалов, документальных и интернет-проектов, раскрывающих тему героизма. "Герои большой страны" проводится правительством Свердловской области при поддержке губернатора региона, Министерства обороны РФ, Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и Национального благотворительного фонда, а также при участии Свердловской киностудии и Фонда развития культуры и кинематографии "Страна". Основная площадка фестиваля - Свердловская киностудия.