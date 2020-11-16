В Кургане открылся фестиваль "Дни Германии"

ТАСС, 16 ноября. Фестиваль "Дни Германии в Кургане" проходит с 16 по 20 ноября, жителям региона в областной Библиотеке им. А. К. Югова будут презентованы различные виртуальные выставки, редкие издания на немецком языке и многое другое, организованы онлайн-викторины, круглые столы, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотим и в существующих обстоятельствах продолжать диалог, и как раз культура может помочь нам наладить мосты. Вы все своей вовлеченностью вносите очень важный вклад в развитие взаимопонимания, который мы чрезвычайно высоко ценим. Я желаю вам успешного проведения Дней Германии в Кургане", - сказал на церемонии открытия фестиваля по видео- конференцсвязи генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе.

Ректор Курганского государственного университета (КГУ) Надежда Дубив отметила, что несмотря на пандемию, организаторам удалось сохранить запланированную программу фестиваля, за исключением формата проведения мероприятий. "Мы запланировали <…> практически все аспекты: образование - вы встретитесь с лекторами германской службы академических обменов, <…> культура - на протяжении всех пяти дней вас будет окружать немецкая музыка, литература, прекрасные экземпляры [книг], <…> бизнес - поскольку у нас имеются ряд предприятий, где немецкие партнеры - основные партнеры", - рассказала она.

Во время фестиваля гостям предлагают познакомиться с музыкальной культурой Германии, изучить немецкую литературную классику, посетить лекции по искусству страны, поучаствовать в творческой мастерской и в различных викторинах. Также в эти дни в Кургане пройдет концерт классической немецкой музыки. Кроме того, ученики музыкальных школ сняли видео с исполнением произведений музыкантов из Германии.

Также жители региона смогут в течение недели увидеть на электронных ресурсах областной библиотеки виртуальные выставки и презентации: "Немецкая литература: от философии до классики", "Редкие издания на немецком языке из фонда библиотеки", "Экономическое чудо XXI века: немецкая модель развития", "Знакомство с великими композиторами Германии".

Проект "Дни Германии в российских регионах" поддерживается Посольством Германии в России и Генеральным консульством в Екатеринбурге, проходит с 2004 года в регионах РФ. В Кургане фестиваль пройдет в онлайн-режиме в связи с ситуацией с пандемией коронавируса. Его организатором выступает КГУ, а также областная библиотека им. А. К. Югова.