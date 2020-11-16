Небольшое потепление и снег ожидаются на Урале в ближайшие три дня

ТАСС, 16 ноября. Осадки в виде снега ожидаются в ряде регионов Уральского федерального округа (УФО) 17-19 ноября. Сильнее всего в эти дни похолодает в Курганской области - до минус 25 во вторник ночью, в остальных регионах ожидается небольшое потепление, сообщили в понедельник в региональных гидрометцентрах.

В выходные дни, 14-15 ноября, температура воздуха в ночные часы в ряде регионов опустилась на 20 градусов ниже нуля. В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах температура воздуха в ночные часы была ниже минус 30 градусов.

"[В Свердловской области 17 ноября] переменная облачность, местами небольшой снег, температура воздуха ночью - минус 8-13, в горах и низинах до минус 17, днем - минус 2-7 ", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра с уточнением, что в среду и четверг осадков не ожидается, в четверг возможны порывы ветра до 16 м/с.

По данным синоптиков Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие три дня температура воздуха в регионе будет колебаться от минус 8 до минус 16 градусов, а днем термометры будут показывать от минус двух до минус восьми, осадки не ожидаются. В Курганской области, сообщают региональные синоптики, температура воздуха во вторник ночью при прояснении опустится до минус 25 градусов, осадков в ближайшие три дня не ожидается, в четверг, 19 ноября, возможны сильные порывы ветра до 16 м/с.

В Тюменской области, сообщает Обь-Иртышский гидрометцентр, 17-19 ноября ожидается похолодание, днем средняя температура опустится до минус 13 градусов и до минус 20 градусов ночью во вторник, местами небольшой снег. Ночью 17 ноября ожидаются изморозь, местами туман. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается потепление после тридцатиградусных морозов ночью в выходные - днем температура воздуха достигнет минус шести - минус тринадцати градусов, местами небольшой снег. В четверг возможны порывы ветра до 18 м/с.

По данным регионального гидрометцентра Ханты-Мансийского автономного округа, в регионе 18-19 ноября прогнозируется облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западных направлений 5-10 м/с. Температура ночью до минус 12-18 градусов, днем до минус 3-8 градусов.