В Курганской области будут проводить реабилитацию тяжело перенесших коронавирус жителей

"С 17 ноября в санатории "Лесники" начнет работу отделение реабилитации пациентов, которые после пневмонии, вызванной COVID-19, получили серьезные осложнения на органы дыхания. Отделение рассчитано на 80 коек", - говорится в сообщении.

ТАСС, 16 ноября. Курганские власти планируют проводить бесплатную реабилитацию жителей, тяжело перенесших заражение коронавирусной инфекцией, в санатории "Лесники", который специализируется на лечении заболеваний бронхо-легочной системы. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.

Отмечается, что санаторий специализируется на лечении заболеваний бронхо-легочной системы, и у специалистов есть опыт работы с такими пациентами, а также разработанные методики и необходимое оборудование. "Для каждого пациента, который будет направлен для медицинской реабилитации после пневмонии, будет составлена индивидуальная программа, подобраны методики. Эти условия и чистый воздух соснового бора, который окружает санаторий, позволят в кратчайшие сроки восстановиться и вернуться к нормальному образу жизни", - цитирует штаб и. о. директора департамента здравоохранения региона Елену Островских.

В штабе уточнили, что для жителей региона такая реабилитация будет бесплатной. Но решение о направлении в санаторий будет принимать лечащий врач. "Первоочередное право на реабилитацию в "Лесниках" будут иметь пациенты, соответствующие следующим критериям: пациент должен иметь стабильные показатели здоровья (отсутствие температуры, два отрицательных результата на СОVID-19). За направлением на реабилитацию в санаторий "Лесники" необходимо обращаться к участковому врачу терапевту, который оценит состояние здоровья", - добавили в штабе.

В Курганской области с начала пандемии выявили 7 367 случая коронавирусной инфекции. При этом в последнее время число инфицированных стремительно увеличивается - более 90 в сутки, тогда как летом и в начале осени оно составляло порядка 30 человек. Минздрав России направил медиков из других регионов в Курганскую область. Кроме того, в Кургане работают военные медики - Министр обороны Сергей Шойгу по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко распорядился направить сюда сводную бригаду военных медиков Минобороны России для содействия местным врачам.