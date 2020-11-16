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Пандемия COVID-19

Челябинские власти запретили слушателям концертов находиться в фан-зонах

Всего в регионе за время пандемии подтверждено 23 312 случая заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где последнюю неделю регистрируется порядка 200 новых случаев коронавируса, ужесточили правила проведения концертов, запретив появление слушателей в фан-зонах. Об этом в понедельник журналистам сообщила первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

В Челябинской области, где с конца октября ежедневно фиксировалось свыше 150 новых случаев коронавируса, медики в последнюю неделю отмечают уже порядка 200 заражений в день. Вместе с тем разрешено проведение массовых мероприятий с соблюдением требований Роспотребнадзора.

"Подобные мероприятия возможны только с ограничением количества посещений, не более 30% от количества билетов. Конечно, ни о каких фан-зонах в дальнейшем быть речи не может. Эти условия будут оговариваться: только присутствие, никаких танцев, скопления в фан-зоне. Сегодня мы коррективы внесли, больше таких историй повторяться не должно", - сказала Гехт.

По данным областного Минздрава, на утро 16 ноября в регионе подтверждено 23 312 случая заражения коронавирусом. Продолжают лечение 6 342 человека. Всего 16 177 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия COVID-19
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