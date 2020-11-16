Более 14 млрд рублей направили на борьбу с пандемией в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Общий объем средств, выделенный на мероприятия по профилактике и устранению последствий коронавируса в Свердловской области, составил 14,1 млрд рублей, из которых 8,1 млрд рублей были выделены из федерального бюджета. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба законодательного собрания региона.

"По состоянию на ноябрь 2020 года общий объем средств, выделенных в нашей области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Свердловской области, составил 14,1 миллиарда рублей", - цитируют в сообщении председателя регионального заксобрания Людмилу Бабушкину.

Она добавила, что 5,7 млрд рублей - это средства, выделенные из областного бюджета и 8,1 млрд рублей - из федерального. Бабушкина отметила, что работа по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в регионе будет продолжаться.

Законодательным собранием Свердловской области были приняты изменения в региональное законодательство, которые в период пандемии не только оказали поддержку малому и среднему бизнесу, самозанятому населению области, но и позволили направить средства на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общее количество случаев новой коронавирусной инфекции превышает в регионе 41 тыс. Общее число выписанных составляет 33 168, умерли 899.