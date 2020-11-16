В Тюменской области начал работать центр управления регионом

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР), в котором будут обрабатываться обращения граждан в органы власти и местного самоуправления, запустили в Тюменской области, сообщил в понедельник региональный оперативный штаб.

"Создание в Тюменской области Центра управления регионом поднимает на новый качественный уровень системную работу с обращениями граждан" - цитирует оперштаб вице-губернатора Сергея Сарычева.

Сарычев добавил, что задача ЦУР заключается в объединении лучших практик обратной связи, позволяющих слышать и учитывать мнения и пожелания людей во всех сферах жизни региона. "В работе ЦУР используется программа "Инцидент Менеджмент", созданная для мониторинга обращений жителей в социальных сетях, с помощью которой в 2020 году активно решались проблемы людей в сферах благоустройства, образования, здравоохранения", - уточнил он.

Как отметил первый заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы" Кирилл Истомин, Тюменская область лидирует в стране по работе в интернете, в том числе по работе в программе "Инцидент Менеджмент". "Среднее время ответа на обращения граждан с использованием этой системы составляет в Тюменской области 2 часа 09 минут. Это не только самое короткое время ответа в Уральском федеральном округе, но и один из лучших результатов в стране. Мы рассматриваем Тюмень как центр соответствующих компетенций для Урала и Западной Сибири", - отметил он.

Руководителем Центра управления региона Тюменской области назначен Роман Рзаев.