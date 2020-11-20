Суд продлил домашний арест экс-главе тюменской полиции, обвиняемому в получении взятки

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Домашний арест продлили экс-главе тюменской полиции генерал-майору Юрию Алтынову до 6 мая 2021 года. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщила пресс-служба Тюменского областного суда.

"Судья Центрального районного суда Тюмени Ирина Шадеркина до 6 мая продлила срок содержания под стражей экс-начальнику тюменской полиции генерал-майору Юрию Алтынову. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере и до настоящего времени находится под домашним арестом", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, первый процесс по этому уголовному делу начнется на следующей неделе.

21 ноября 2019 года Юрий Алтынов был задержан оперативниками РУФСБ по Тюменской области в связи с расследованием уголовных дел в отношении заместителя начальника УЭБ и ПК УМВД Тюменской области Дмитрия Габова и директора филиала ФГУП "Паспортно-визовый сервис", руководителя тюменского филиала байк-клуба "Ночные волки" Валерия Калалба.

22 ноября Ленинский районный суд Тюмени отправил Алтынова под домашний арест. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере по статье 290 УК РФ.