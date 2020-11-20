В Тюменской области продлили режим повышенной готовности из-за пандемии до 6 декабря

ТЮМЕНЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 6 декабря. Об этом говорится в постановлении правительства региона "О введении режима повышенной готовности".

"Постановляю: внести в постановление правительства Тюменской области <…> следующие изменения: заменить слова "по 22 ноября 2020 года" словами "по 6 декабря 2020 года", - указано в документе.

В Тюменской области также до 6 декабря продлен запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости - тогда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. В связи этим в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 20 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 16 580, выздоровели 11 258, умерли 117.