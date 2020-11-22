Интерес уральцев к Крыму, Калуге и Вологде на новогодние праздники вырос на фоне пандемии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Популярность у жителей Уральского федерального округа (УФО) на фоне ограничений, введенных в Москве и Санкт-Петербурге в связи с пандемией, набирают новогодние туры в Крым, Калугу и Вологду. Об этом сообщил ТАСС глава Уральского отделения Российского союза туриндустрии, и.о. президента Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

"Первый год Крым становится поистине круглогодичным направлением. Интересную программу предлагают и другие направления. Например, новогодняя столица 2020 года - Калуга. Повышается спрос на Вологду, Владимир. Данные направления не только имеют интересную новогоднюю программу, но и расположены недалеко от Москвы, что повышает их транспортную доступность. Популярность приобретают и направления в Челябинской области", - сказал он.

По мнению Мальцева, в целом этот год стал для Крыма наиболее удачным с 2014 года, размер среднего чека туриста в регионе растет. Крым, отмечает он, способен предложить хорошие условия и интересные программы. "Понятно, это не купание, но это оздоровительные прогулки вдоль моря, по горам, хорошая крепкая экскурсионка, это растущий год от года сервис. Не надо забывать и о лечении в санаториях", - подчеркнул Мальцев. Он добавил, что дополнительным стимулом является и транспортная доступность региона. Кроме того, и.о. президента Уральской ассоциации туризма отметил формирование общей тенденции ухода туристов от сезонности.

На Новый год малые города центра России, в частности Калуга, которая выбрана новогодней столицей России, подготовили насыщенную культурную, развлекательную и музейную программы. "Малые города в центральной части России одновременно обладают и интересными туристическими объектами, и сделали упор на маркетинговое продвижение регионов, что обусловило их растущую популярность в качестве новогоднего направления", - отметил Мальцев. По его словам, то обстоятельство, что эти города расположены недалеко друг от друга создает возможность формирования интересных турпакетов. "Если малые города смогут закрепить свой прорыв, то это станет уже общей тенденцией смещения интересов туристов от столиц в пользу малых городов с интересными программами и объектами. Там меньше людей и эпидемиологических угроз, к тому же ниже цены", - подчеркнул Мальцев.

Он отметил, что самым популярным направлением на Новый год традиционно остается Сочи, как побережье, так и горы. На данный момент практически все места в отелях уже заняты и стоимость размещения в них, по словам и.о. президента Уральской ассоциации туризма, будет традиционно высокой. Москва и Санкт-Петербург тоже могут привлечь к себе туристов в последний момент за счет хороших ценовых предложений по отелям и авиаперевозкам. Несмотря на введенные ограничения по посещению объектов культуры, цена в сочетании с возможностью погулять по столицам, в последний момент может создать спрос, подытожил Мальцев.

Об ограничительных мерах в Москве и Санкт-Петербурге

Власти Москвы с 13 ноября ввели новые ограничительные меры для профилактики распространения коронавируса, которые будут действовать до 15 января 2021 года включительно. В частности, с 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы и другие развлекательные заведения. Новые ограничения будут распространяться и на новогоднюю ночь, в которую не будут проводиться крупные культурно-массовые мероприятия. Федеральные музеи и музеи-заповедники в Москве с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года должны приостановить свою работу. Власти Санкт-Петербурга также до 15 января 2021 года ввели новые ограничения на фоне роста числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Они касаются ограничения численности посетителей массовых мероприятий, работы кружков и секций, допуска посетителей в театры, а также работы медицинских организаций.