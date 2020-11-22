Минздрав Челябинской области сообщил, что подтопление в новой больнице почти устранили

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Последствия подтопления в открытом 11 ноября инфекционном центре в Челябинской области практически устранены. Сбоев в лечении пациентов не произошло, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее местные СМИ сообщили, что ночью медучреждение начало подтапливать. Вода прибывала из мест расположения коммуникаций.

"Здание новое, ранее не эксплуатировалось и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. Поэтому сбоев в процессе лечения не произошло. На данный момент последствия подтопления практически устранены", - говорится в сообщении.

В региональном Минздраве уточнили, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь и больница продолжает функционировать в штатном режиме.

Строительство нового инфекционного центра на 482 койки (ГБУЗ "Областная клиническая больница №3"), который будет задействован для лечения зараженных коронавирусом людей, завершилось 11 ноября. Старт строительству был дан 21 августа 2020 года.