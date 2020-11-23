В пансионате для ветеранов войны в Тюменской области выявили очаг коронавируса

"В пансионате для ветеранов войны и труда зарегистрирован очаг COVID-19. Управлением Роспотребнадзора в рамках санитарно-эпидемиологического расследования установлен 21 заболевший (12 проживающих и 9 сотрудников). Все проживающие госпитализированы", - рассказали там.

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Тюменской области выявило новый очаг коронавируса в пансионате для ветеранов войны и труда, там заболел 21 человек, сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

В оперштабе добавили, что в учреждении усилены дезинфекционные и противоэпидемические мероприятия, проведена заключительная дезинфекция.

Ранее очаги коронавируса были выявлены в областной клинической психиатрической больнице, "Фармсинтез-Тюмень", "Тюменской домостроительной компании", Ялуторовском психоневрологическом интернате, в АО "Промстрой" и Ярковском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

С 6 октября в Тюменской области наблюдается рост заболеваемости - тогда было зарегистрировано более 100 случаев заражения за сутки. В связи этим в Тюменской области введен масочный режим, граждане, вернувшиеся из загранпоездок, должны соблюдать режим изоляции по месту жительства до тех пор, пока не получат результат ПЦР-тестирования, который они обязаны пройти в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию. С 16 ноября по 15 января в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

По данным оперативного штаба, на 22 ноября 2020 года общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило 16 923 человека, выздоровели 11 693, умерли 125.